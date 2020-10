Citi gana ronda contra acreedores por error de más de US$900M

(Bloomberg) -- Citigroup Inc. ganó una ronda en una batalla legal por más de US$900 millones que envió por error a acreedores de Revlon Inc. Un juez federal dictaminó que el banco no tiene que producir registros de comunicaciones con las empresas que devolvieron los fondos.

En agosto, Citigroup demandó a una docena de acreedores de Revlon que, según dijo, no habían devuelto su parte de los fondos transferidos. El juez de distrito Jesse Furman rechazó el martes la solicitud de los acreedores de obligar al banco a entregar evidencia de las conversaciones que tuvo con los prestamistas que devolvieron el dinero, diciendo que lo que otros sabían sobre las transferencias era irrelevante. Se ha programado un juicio para el 9 de diciembre.

Acreedores como Brigade Capital Management, HPS Investment Partners y Symphony Asset Management habían dicho que querían determinar si los prestamistas que devolvieron los fondos habían alertado primero a Citigroup, o si el banco “usó su posición como institución financiera masiva para imponerse ante los prestamistas”, lo que refutaría la afirmación de Citigroup de que las empresas devolvieron el dinero sin queja alguna.

“Los acusados tienen una base sólida para sospechar que Citibank ejerció presión sobre los prestamistas que devolvieron fondos, incluso amenazando con suspender servicios y/o relaciones financieras importantes”, dijeron los acreedores de Revlon en un expediente judicial.

Citigroup le pidió al juez que rechazara la solicitud, argumentando que las firmas sabían que las transferencias habían sido un error. Citigroup dijo que empleados de los acreedores sabían que era un error, ridiculizaron al banco por cometerlo y ordenaron a fideicomisarios y custodios ignorar las solicitudes de reembolso.

Los acreedores han argumentado que deberían poder mantener el dinero, según un fallo judicial de Nueva York de 1991 que dice que un acreedor puede quedarse con el dinero transferido accidentalmente si no se da cuenta de que el pago fue enviado por error y no hubo ninguna tergiversación.

