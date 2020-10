Ciencia.-Los rayos ultravioleta arrojan luz sobre los orígenes del sistema solar

20/10/2020 La nebulosa mariposa, un ejemplo de una región de formación de estrellas en la nebulosa Tarántula. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ESA



Las diferencias de composición entre el Sol, los planetas y otros materiales del sistema solar se heredaron de la nube molecular protosolar que existía incluso antes del sistema solar.



En la búsqueda por descubrir los orígenes de nuestro sistema solar, un equipo internacional de investigadores ha comparado la composición del Sol con la composición de los materiales más antiguos que se formaron en nuestro sistema solar. sistema: inclusiones refractarias en meteoritos no metamorfoseados.



Los resultados de su estudio se han publicado en Science Advances.



"Recientemente se ha demostrado que las variaciones en las composiciones isotópicas de muchos elementos de nuestro sistema solar se heredaron de la nube molecular protosolar", dijo el autor principal Alexander Krot, de la Universidad de Hawai. "Nuestro estudio revela que el oxígeno no es la excepción".



Cuando los científicos comparan los isótopos de oxígeno 16, 17 y 18, observan diferencias significativas entre la Tierra y el Sol. Se cree que esto se debe al procesamiento por luz ultravioleta del monóxido de carbono, que se descompone dando lugar a un gran cambio en las proporciones de isótopos de oxígeno en el agua. Los planetas se forman a partir de polvo que hereda las proporciones de isótopos de oxígeno modificadas a través de interacciones con el agua.



Lo que los científicos no saben es si el procesamiento ultravioleta ocurrió en la nube molecular madre que colapsó para formar el sistema proto-solar o más tarde en la nube de gas y polvo a partir de la cual se formaron los planetas, llamada nebulosa solar.



Para determinar esto, el equipo de investigación recurrió al componente más antiguo de los meteoritos, llamado inclusiones de calcio y aluminio (CAI). Utilizaron una microsonda de iones, imágenes de retrodispersión de electrones y análisis elementales de rayos X en el Instituto de Geofísica y Planetología de la Universidad de Hawai para analizar cuidadosamente los CAI. Luego incorporaron un segundo sistema de isótopos (isótopos de aluminio y magnesio) para limitar la edad de los CAI, haciendo la conexión, por primera vez, entre la abundancia de isótopos de oxígeno y la masa de 26 isótopos de aluminio.



A partir de estos isótopos de aluminio y magnesio, llegaron a la conclusión de que los CAI se formaron aproximadamente entre 10.000 y 20.000 años después del colapso de la nube molecular madre.



"Esto es extremadamente temprano en la historia del sistema solar", dijo Lyons, quien es profesor de investigación asociado en la Escuela de Exploración de la Tierra y el Espacio de la ASU (Arizona State University), "tan pronto que no habría tiempo suficiente para alterar los isótopos de oxígeno en la nebulosa solar".



Aunque se necesitan más mediciones y trabajo de modelado para evaluar completamente las implicaciones de estos hallazgos, tienen implicaciones para el inventario de compuestos orgánicos disponibles durante el sistema solar y más tarde la formación de planetas y asteroides.



"Cualquier restricción en la cantidad de procesamiento ultravioleta de material en la nebulosa solar o la nube molecular madre es esencial para comprender el inventario de compuestos orgánicos que conducen a la vida en la Tierra", dijo Lyons.