Ciencia.-Identificado el impulsor de la mayor extinción en la historia terrestre

20/10/2020 Ilustración que muestra el inicio de la extinción masiva del Pérmico-Triásico basada en los hallazgos de Jurikova et al. (2020) POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DAWID ADAM IURINO (SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME)



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Técnicas analíticas de vanguardia y modelos geoquímicos innovadores han permitido reconstruir de manera concluyente toda la cascada de eventos en la mayor extinción en la historia de la Tierra.



Hace unos 252 millones de años, aquella extinción marcó el final de la Época Pérmica y el comienzo de la Época Triásica. Aproximadamente las tres cuartas partes de toda la vida terrestre y aproximadamente el 95 por ciento de la vida en el océano desaparecieron en solo unos pocos miles de años.



Las gigantescas actividades volcánicas en la Siberia actual y la liberación de grandes cantidades de metano del fondo marino se han debatido durante mucho tiempo como posibles desencadenantes de la extinción del Pérmico-Triásico. Pero la causa exacta y la secuencia de eventos que llevaron a la extinción masiva siguieron siendo muy controvertidas.



Ahora, científicos de Alemania, Italia y Canadá agrupados en el equipo BASE-LiNE Earth publican en la revista Nature Geoscience una investigación basada en un archivo medioambiental que a menudo se descuidaba anteriormente: las conchas de braquiópodos fósiles.



"Estos son organismos parecidos a las almejas que han existido en la Tierra durante más de 500 millones de años. Pudimos utilizar fósiles de braquiópodos bien conservados de los Alpes del Sur para nuestros análisis. Estas conchas se depositaron en el fondo de los mares de la plataforma poco profunda de el océano Tetis hace 252 millones de años y registró las condiciones ambientales poco antes y al comienzo de la extinción", explica en un comunicado la doctora Hana Jurikova, primera autora del estudio, adscrita el GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research.



Al medir diferentes isótopos del elemento boro en las conchas fósiles, el equipo pudo rastrear el desarrollo de los valores de pH en el océano hace 252 millones de años. Dado que el pH del agua de mar está estrechamente acoplado a la concentración de CO2 en la atmósfera, también fue posible la reconstrucción de esta última. Para los análisis, el equipo utilizó análisis de isótopos de alta precisión en GEOMAR, así como microanálisis de alta resolución en el espectrómetro de masas de iones secundarios (SIMS) de gran geometría de última generación en el Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences.



"Con esta técnica, no solo podemos reconstruir la evolución de las concentraciones atmosféricas de CO2, sino también rastrearlo claramente hasta la actividad volcánica. La disolución de los hidratos de metano, que se había sugerido como una posible causa adicional, es muy poco probable según nuestras datos ", explica el doctor Marcus Gutjahr de GEOMAR, coautor del estudio.



Como siguiente paso, el equipo introdujo sus datos del boro y las investigaciones adicionales basadas en isótopos de carbono en un modelo geoquímico basado en computadora que simulaba los procesos de la Tierra en ese momento. Los resultados mostraron que el calentamiento y la acidificación de los océanos asociados con la inmensa inyección de CO2 volcánico a la atmósfera ya eran fatales y llevaron a la extinción de los organismos calcificantes marinos justo al comienzo de la extinción.



AGOTAMIENTO DE OXÍGENO A GRAN ESCALA



Sin embargo, la liberación de CO2 también trajo consecuencias adicionales; con el aumento de las temperaturas globales causado por el efecto invernadero, también aumentó la meteorización química en la tierra.



Durante miles de años, cantidades cada vez mayores de nutrientes llegaron a los océanos a través de ríos y costas, que luego se fertilizaron en exceso. El resultado fue un agotamiento de oxígeno a gran escala y la alteración de ciclos elementales completos. "Este colapso similar al dominó de los ciclos y procesos interconectados que sostienen la vida finalmente condujo a la extensión catastrófica observada de extinción masiva en el límite Pérmico-Triásico", resume Jurikova.