Brasil llega a 154.176 muertes por covid-19, tras sumar 271 en la última jornada

Transeúntes caminan por una vía comercial en el centro de Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira/Archivo

Sao Paulo, 19 oct (EFE).- Brasil llegó a un total de 154.176 muertes por coronavirus, tras sumar 271 nuevas en las últimas 24 horas, según los datos subidos este lunes por el Ministerio de Salud en su plataforma en línea.

La cartera comunicó además que el número de casos confirmados de covid-19 asciende ahora a 5.250.727, tras la notificación de 15.383 nuevos contagios en el mismo periodo.

En las últimas semanas, la pandemia en Brasil, el segundo país del mundo con más muertes y tercero con más infectados, viene registrando una tendencia a la baja, aunque los especialistas advierten de que la situación aún es bastante preocupante.

De acuerdo con el informe del Ministerio, 4.681.659 personas ya están recuperadas del coronavirus en el gigante suramericano, mientras que otros 414.892 pacientes siguen bajo acompañamiento médico.

PERSPECTIVAS "OPTIMISTAS" PARA LA LLEGADA DE UNA VACUNA

La Gobernación de Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil y que acumula el mayor número de óbitos (38.035) y casos (1.064.039) de covid-19 en el país, afirmó que hay perspectivas "optimistas" de lograr una vacuna segura contra el coronavirus aún este año.

"Las perspectivas son optimistas, pero no podemos dar una fecha precisa de cuándo eso va a suceder. Esperamos que sea hasta finales de año", dijo en una rueda de prensa Dimas Covas, director del Instituto Butantan, responsable en Brasil de las pruebas de la vacuna desarrollada por la empresa china Sinovac.

La Gobernación paulista también presentó los resultados preliminares de la seguridad del antígeno, según los cuales un 35 % de los 9.000 voluntarios que participan en la tercera etapa de los ensayos clínicos han presentado reacciones adversas leves, en especial dolor en el local de la aplicación y cefalea.

Covas informó de que no fueron registrados efectos colaterales graves en ningún paciente y que los datos sobre la eficacia de la fórmula bautizada CoronaVac deberán ser presentados hasta finales de año.

El gobernador paulista, Joao Doria, subrayó por su parte que los primeros resultados del estudio clínico "comprueban que, entre todas las vacunas, la CoronaVac es la más segura".

"Es la que presenta los mejores índices y los más prometedores. Es, de hecho, la vacuna más avanzada en este momento", entre las que se están probando a nivel global, recalcó Doria.

El gobernador del estado más rico e industrializado de Brasil es un férreo defensor de la obligatoriedad de la vacuna cuando esté disponible, lo que ha abierto una nueva disputa política con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad del coronavirus.

Este lunes, Bolsonaro expresó que la aplicación del antígeno a la población brasileña "no será obligatoria y punto final" y reafirmó que "quien decide" sobre la obligatoriedad de las vacunas es el Ministerio de Salud.

"Hay un gobernador que se titula como médico de Brasil y dice que será obligatoria, pero no será", declaró el mandatario en clara alusión a Doria, un antiguo aliado político con el que está enemistado desde el año pasado.