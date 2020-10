Bielorrusia.- Borrell asegura que "pronto" se adoptarán nuevas sanciones contra Bielorrusia que incluyan a Lukashenko

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este martes que "pronto" el bloque europeo aprobará la segunda ronda de sanciones contra Bielorrusia, que incluyan al presidente, Alexander Lukashenko, por el deterioro de la situación en el país tras las elecciones del 9 de agosto.



En un debate en el Parlamento Europeo sobre la crisis bielorrusa, el jefe de la diplomacia comunitaria ha recordado que los trabajos técnicos empezaron tras el visto bueno de los ministros de Exteriores en la reunión de la semana pasada y que estos "acabarán pronto".



"Ningún estado miembro ha puesto obstáculo a esto", ha indicado Borrell, apuntando a que la nueva ronda de medidas verá pronto la luz. La primera lista discutida durante el verano estuvo bloqueada durante semanas por Chipre que condicionaba su apoyo a que la UE adoptara acciones similares frente a Turquía.



Las fuentes europeas consultadas han indicado que el trámite es el propio en estos casos, en los órganos preparatorios del Consejo, y que no existen trabas al proceso. Estas sanciones se pactaron a la vez que las del ataque del opositor ruso, Alexei Navalni, unas sanciones que ya han entrado en vigor. En Bruselas alegan que las medidas por el envenenamiento del disidente ruso se tramitaron por la "vía rápida" y afectaban a un número relativamente pequeño, seis personas y una entidad.



En el caso de Bielorrusia, la segunda ronda de sanciones vendrá a completar las medidas punitivas contra 40 dirigentes de Minsk implicados en el amaño electoral y la represión violenta, con la firme intención de incluir en la lista a Lukashenko y su círculo próximo.



Según ha avisado Borrell, la "paciencia se agota" en el caso de Bielorrusia, recordando la petición de la opositora bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, de que Lukashenko dé un paso a un lado antes del 25 de octubre. En todo caso, ha reclamado que las protestas se mantengan pacíficas pese a la negativa del presidente a abrir un diálogo interno.



Así las cosas, ha insistido en que la única solución a la crisis pasa por establecer un canal de diálogo con la oposición, representado en el Consejo de Coordinación, que esté facilitado por la OSCE. "A mi pesar, no tenemos respuesta de las autoridades de Minsk en esa dirección", ha admitido.



Y, con todo, Borrell ha mostrado su apoyo al movimiento prodemocrático en la antigua república soviética, del que ha dicho que cuenta con su admiración y ha recalcado que la relación de la UE con Bielorrusia no volverá a ser igual y ya "está siendo revisada".