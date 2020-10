Banda Los Recoditos niega que haya envidia en el regional mexicano

Fotografía cedida por Universal Music donde se observa a la banda Los Recoditos, mientras posan para una sesión de fotos, en Ciudad de México (México). EFE/ Universal Music SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 20 oct (EFE).- La agrupación mexicana Banda Los Recoditos demuestra que, contrario a lo que se piensa, los artistas del género regional mexicano son muy unidos y tienen buena relación entre ellos.

"Creo que las colaboraciones son algo que enriquecen al género porque mucha gente tiene ideas de que el regional mexicano no se lleva bien, que fulana agrupación le tiene envidia a la otra y son cosas que realmente no pasan, fuera del escenario todos somos amigos", comenta a Efe Eduardo Loaiza vocalista.

Según dicen los integrantes, una de las principales razones por las que es poco común que en el regional mexicano se lleven a cabo colaboraciones, es la agenda tan apretada que manejan pues, acostumbrados a tener presentaciones todos los fines de semana, es difícil coincidir con otras bandas para hacer música juntos.

Pero la pandemia ocasionada por la covid-19 trajo tiempo libre y ciertos cambios que ayudaron a que se pudieran reunir con algunas de sus bandas amigas.

La primera de ellas fue Grupo Codiciado, con quienes grabaron "Di" y la más reciente con Banda Los Sebastianes con quienes realizaron "Mujer moderna".

Esta última se trató de un proyecto muy esperado con el que buscaban además mandar un mensaje muy acorde a los tiempos actuales.

"Nosotros tenemos una amistad desde hace muchos años fuera de los escenarios, somos de la misma ciudad y siempre que coincidíamos quedábamos en hacer algo pero no hacíamos nada, hasta ahora que somos hermanos de casa disquera se dio esto", apunta Loaiza.

APOYAN EL MOVIMIENTO FEMINISTA

Fueron precisamente Los Recoditos quienes le ofrecieron a Los Sebastianes la canción de la autoría de Horacio Palencia y Edgar Barrera, con la que los músicos buscan quitarle el estigma a la música regional de ser un género machista.

"Horacio nos había mostrado la canción unos meses atrás y la teníamos reservada para algo especial. Al momento en el que nos dan un lugar con Los Sebastianes les mostramos este tema y les gustó muchísimo, se les hizo muy atractivo por la temática", dice Samuel Sarmiento, también vocalista de la banda.

La canción habla de una mujer que disfruta de una vida llena de lujos que ella misma ha creado, que no está buscando a un hombre para enamorarse y que poco los necesita para divertirse.

"Estamos hablando de la mujer empoderada y del movimiento feminista", dice Sarmiento quien asevera que en la banda han dedicado su música a enaltecer a las mujeres.

"Es una lástima que la gente muchas veces encasille al regional mexicano como un género de música machista, creo que no es así, de alguna u otra manera apoyamos el movimiento que todas las mujeres hoy en día traen de poder decir 'soy independiente, quiero igualdad y equidad' y cuentan con todo nuestro apoyo", añade Sarmiento.

CONSTRUIR NUEVOS PLANES

El grupo mexicano, que saltó a la popularidad tras la publicación en 2010 de la canción "Ando bien pedo", tuvo oportunidad de celebrar junto con sus amistades su 30 aniversario como banda antes del encierro y la ola de cancelaciones surgidas a inicios de año.

Sin embargo, hubo planes que se quedaron truncados como la gira junto a Banda Los Sebastianes que tenían en puerta y que ahora esperan retomar para el 2021 donde esperan poder cantar juntos en vivo su primera colaboración.

Pero los músicos no han desaprovechado el tiempo, pues además de los encuentros con otras bandas, se dedicaron a hacer nueva música y actualmente se preparan para lanzar su próximo disco a inicios del 2021 del que esperan "haya muchos éxitos", dice Loaiza.

Entre otras cosas, los integrantes piden a sus seguidores no perderles la pista, pues están por retomar su programa telerrealidad que es transmitido por redes sociales, así como el lanzamiento de nuevos sencillos.