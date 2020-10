Arce espera restablecer embajadores con España tras conversación con Sánchez

El virtual ganador de las elecciones presidenciales, Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, conversa con Efe durante una entrevista hoy, en La Paz (Bolivia). EFE/ Martin Alipaz

La Paz, 20 oct (EFE).- Luis Arce, virtual mandatario de Bolivia tras las elecciones del domingo pasado, se mostró dispuesto a restablecer mutuamente embajadores con España, después conversar con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"He hablado también con el presidente de España, Pedro Sánchez. Me dijo 'queremos trabajar', no tenemos ningún problema. Una buena señal sería restablecer embajadores", declaró Arce en una entrevista con Efe este martes en La Paz.

"Por supuesto que sí, hay que restablecer. Hay que restablecer con todos los países que quieran (tener relación) con nosotros", señaló.

Las relaciones entre Bolivia y España sufrieron un desencuentro cuando en diciembre pasado dos diplomáticos españoles fueron expulsados de La Paz y luego otros dos bolivianos tuvieron que salir de Madrid, aunque después fueron retomadas en marzo en un encuentro entre ambos países en Montevideo (Uruguay).

El desencuentro se produjo por una visita de diplomáticos y policías españoles en la residencia oficial de México en La Paz, donde permanecen desde noviembre pasado varios exministros y otros exfuncionarios del Gobierno de Evo Morales, quienes tienen abiertos distintos procesos judiciales.

El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Arce y Morales, considera a estos exfuncionarios perseguidos políticos y el virtual presidente anunció que les dará los salvoconductos que el Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez les ha negado durante casi un año.

El que era embajador de Bolivia en España Ramiro Tapia fue cesado en noviembre pasado al remover Áñez a diplomáticos nombrados por Morales.

Francisco Javier Gassó ha sido nombrado nuevo encargado de Negocios de España en Bolivia y se prevé que sea el nuevo embajador en reemplazo de Emilio Pérez de Ágreda, que desde fin de año pasado está fuera de La Paz.

"Nosotros vamos a ser un Gobierno amplio, abierto a todo tipo de relaciones internacionales con países, con organismos internacionales que nos respeten con soberanía y como países. Y nosotros, amplios a hablar sobre cualquier tema, integración, comercio, inversión, lo que sea necesario a objeto de sacar a la población boliviana adelante", comentó Arce sobre la política internacional que tiene prevista cuando tome posesión.

Aunque el cómputo de votos de las elecciones del pasado domingo aún sigue, las encuestas en boca de urna dieron ganador a Arce, cuyo triunfo ya fue reconocido por sus principales rivales políticos y gran parte de la comunidad internacional.

Pedro Sánchez visitó en agosto de 2018 Bolivia, donde se reunió con el entonces presidente, Evo Morales, en el marco de la gira por cuatro países latinoamericanos.