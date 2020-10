AMP.- Guinea.- Diallo denuncia tres muertos a manos de las fuerzas de seguridad durante celebración de su "victoria"

19/10/2020 Partidarios del líder opositor Cellou Dalein Diallo celebran su victoria en Guinea POLITICA AFRICA GUINEA INTERNACIONAL SADAK SOUICI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Condé no se pronuncia sobre la autoproclamación de victoria de Diallo y llama a la "paz"



El Gobierno amenaza al líder opositor con "acciones judiciales" por su declaración "irresponsable"



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El principal líder de la oposición en Guinea, Cellou Dalein Diallo, quien este lunes se autoproclamó vencedor de las presidenciales del domingo, ha denunciado que al menos tres personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad durante la celebración de su victoria.



En un mensaje publicado a última hora del lunes en Twitter, Diallo ha explicado que "las fuerzas de seguridad han disparado contra la multitud" de jóvenes que celebraban "pacíficamente" su victoria electoral, lo que "ha provocado la muerte de tres jóvenes y varios heridos de bala".



El que fuera primer ministro y tres veces candidato a la Presidencia ha ofrecido sus "condolencias" a los familiares de las víctimas y ha condenado "estos nuevos crímenes" de los que ha responsabilizado al presidente del país, Alpha Condé, cuya candidatura a un tercer mandato ha sido duramente criticada por la oposición.



Horas antes, Diallo se había proclamado vencedor ante sus seguidores. "A pesar de las anomalías que han marcado el buen desarrollo de la votación del 18 de octubre, vistos los resultados surgidos de las urnas, salgo victorioso de esta elección en primera vuelta", sostuvo.



Asimismo, en un mensaje en Twitter, llamó "a todos los compatriotas que aman la paz y la justicia que permanezcan vigilantes y movilizados para defender esta victoria de la democracia".



En un comunicado, el Gobierno de Guinea lamentó la declaración de victoria realizada por Diallo, toda vez que aún no se han dado a conocer los resultados oficiales, tachándolo de "acto irresponsable, antidemocrático y antirrepublicano" cuyo único objetivo es "sembrar la confusión, manipular a la opinión pública y atentar seriamente contra la paz social".



En opinión del Ejecutivo, lo que busca Diallo es "provocar una situación de caos generalizado de consecuencias peligrosas e imprevisibles" por lo que ha advertido al líder opositor de que "se reserva el derecho de entablar acciones judiciales" en su contra "para hacerle responder de su acto ante la ley".



Por otra parte, ha hecho saber a los ciudadanos que el proceso de recuento aún está en curso y que "es imposible, en la fase actual del proceso, tener ni las tendencias ni mucho menos los resultados de la votación". En este sentido, recordó que solo la Comisión Electoral Independiente (CENI) puede "proclamar los resultados provisionales" y que cualquier eventual recurso debe presentarse ante el Tribunal Constitucional.



"El Gobierno invita al pueblo de Guinea a la máxima contención, a la prudencia y a la calma con el fin de evitar al país la ruptura del equilibrio social y la paz civil, indispensables para el desarrollo y el bienestar de cada uno y de todos", ha remachado.



Por su parte, el presidente guineano ha rechazado por el momento pronunciarse sobre las palabras de su rival y se ha limitado a hacer un llamamiento a la "paz" y la "tranquilidad" tras la votación del domingo.



"Ustedes y yo. Aplaudo la madurez política de nuestros conciudadanos. Guinea es una e indivisible. Paz. Tranquilidad. Serenidad", ha dicho Condé en sendos mensajes publicados en sus cuentas oficiales en Facebook y Twitter.



SIN RESULTADOS OFICIALES



El portavoz de la comisión electoral, Mamady Kaba, ha destacado que "por el momento no se han proclamado resultados provisionales" y ha recordado que "la CENI es la única institución habilitada para proclamar los resultados provisionales de las presidenciales del 18 de octubre".



"Esta proclamación se hará en el plazo máximo de 72 horas, desde la recepción del último proceso verbal, tal y como contempla el artículo 162 de la ley electoral", ha manifestado, tal y como ha recogido el portal de noticias Media Guinée.



Por ello, ha "lamentado constatar" la declaración de Diallo, que ha "condenado", al tiempo que ha hecho hincapié en que "los resultados provisionales de la votación, que se llevó a cabo en la calma, serán proclamados en el plazo legal previsto".



"Es evidente que tenemos una institución constitucional, el Tribunal Constitucional, que juzga los contenciosos. Es esta institución la que adoptará las medidas necesarias", ha remachado Kaba.



La gubernamental Agrupación del Pueblo de Guinea (RPG-Arc en ciel) y sus aliados criticaron también a Diallo a última hora del lunes, cuando "condenaron sin reservas" las palabras "irresponsables y peligrosas" del líder de la UFGD.



"Esta actitud antirrepublicana y antidemocrática provoca en todos los patriotas y en todos los demócratas una viva indignación y una condena unánime", dijo en un comunicado, en el que pidió a las instituciones "tomar todas las medidas necesarias para evitar desórdenes e impedir todo intento de desestabilización del país y sus instituciones legítimas".



"La RPG-Arc en ciel llama a todos sus militantes a mantenerse calmados, serenos y movilizados para preservar nuestros logros democráticos y las instituciones de la república", manifestó la formación que encabeza Condé.



CRÍTICAS INTERNACIONALES A DIALLO



También se han pronunciado sobre el anuncio hecho por Diallo la ONU, la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). En un comunicado conjunto a última hora del lunes, las tres organizaciones han considerado "lamentables" este tipo de anuncios puesto que no contribuyen a "preservar la calma que ha prevalecido de forma global" durante la jornada electoral.



"Llamamos a los actores políticos a la calma y la contención con el fin de evitar manifestaciones violentas que podrían tener consecuencias sobre la paz y la seguridad", han reclamado.



Además, han invitado a los distintos actores políticos a respetar "las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la proclamación de los resultados" y a usar "las vías legales de recurso" en caso de una eventual contestación de los resultados.



Los comicios han estado marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad, incidentes que se han saldado con decenas de muertos, según la oposición y la organización no gubernamental Amnistía Internacional.



Condé llegó al poder en las elecciones de 2010, tras ser durante décadas el principal líder de la oposición bajo la dictadura de Lansana Conté. Para poder optar a un tercer mandato, se procedió a una enmienda de la Constitución, aprobada en referéndum en medio de la pandemia de coronavirus y el boicot de los principales partidos de la oposición.