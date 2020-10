AMP.- Coronavirus.- Rusia vuelve a batir su récord diario de coronavirus con más de 16.300 casos y suma 269 muertos

El primer ministro ruso asegura que no hay déficit de equipos de protección personal ni de test de coronavirus



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 16.319 casos nuevos y 269 muertos, lo que supone un nuevo récord en el balance diario de contagios, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus.



"En las últimas 24 horas en Rusia se confirmaron 16.319 nuevos casos de coronavirus en 84 regiones del país, 4.664 de ellos asintomáticos", ha explicado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.



El nuevo récord de casos de coronavirus detectados en un solo día supera claramente el anterior, registrado este lunes con 15.982 contagios en 24 horas. La mayor parte de los nuevos casos del balance de este martes se han detectado en Moscú, con 4.999 contagios.



Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en suelo ruso se eleva a 1.431.635 personas contagiadas y 24.635 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, 1,08 millones de personas han conseguido superar la COVID-19, la enfermedad respiratoria generada por el coronavirus, incluidas 9.700 que han recibido el alta en el último día.



MÁS DE 51 MILLONES DE TEST REALIZADOS EN RUSIA



En este contexto, el primer ministro, Mijail Mishustin, ha subrayado que Rusia no tiene déficit de equipos de protección personal ni de test para detectar contagios de coronavirus. "Hoy en día no hay escasez de equipos de protección personal y sistemas de prueba. Ya se han realizado más de 51 millones de test y continuamos realizando pruebas para identificar el virus lo antes posible y ayudar a los enfermos", ha afirmado el jefe del Gobierno ruso, en un discurso en el Club Internacional de Debates Valdái.



Mishustin ha dicho que Rusia ha aprendido las lecciones de la lucha contra la pandemia de coronavirus y ha conseguido "una experiencia inestimable". "El Gobierno es consciente de lo que se debe hacer en la economía, en la asistencia médica y en otras áreas clave. Existe la oportunidad de actuar de manera preventiva", ha señalado, antes de recalcar que el sistema sanitario ruso "tiene un margen de seguridad suficiente para contrarrestar la propagación del coronavirus".



Por otra parte, Alexander Guintsburg, director del Centro Gamaleya, ha contado que ya se han suministrado en Rusia miles de dosis de la vacuna contra el coronaviurs Sputnik V. "Muchos miles (de dosis) ya fueron suministradas", ha afirmado, antes de explicar que actualmente se está suministrando la vacuna a los médicos que trabajan con pacientes de COVID-19.



El pasado 11 de agosto Rusia registró la primera vacuna contra el coronavirus, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología en colaboración con el Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR) Nikolái Gamaleya bajo el nombre comercial de Sputnik V.



La vacuna consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26 y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El medicamento se administra dos veces en un intervalo de 21 días. La vacuna se encuentra actualmente en la tercera fase de ensayos clínicos.