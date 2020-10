Vizcarra dice que adversarios están tras cargos de corrupción

(Bloomberg) -- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, asegura que adversarios políticos y grupos de interés están detrás de las acusaciones de que aceptó sobornos de empresas constructoras cuando era gobernador regional.

En declaraciones a una estación de radio local el lunes, Vizcarra negó las acusaciones publicadas en los medios locales de que aceptó un soborno a cambio de un contrato de construcción de un hospital en 2013.

El Comercio informó el domingo que el presidente, como gobernador de la región de Moquegua en el sur de Perú, recibió 1,3 millones de soles (US$362 millones) por el contrato del hospital. Una semana antes, el diario dijo que Vizcarra recibió 1 millón de soles como soborno en relación con un proyecto de riego en 2014. Las acusaciones provienen del testimonio de ejecutivos de empresas constructoras bajo investigación como parte de gran un esquema de sobornos. La semana pasada, los fiscales abrieron una investigación sobre una de las acusaciones.

El presidente, dijo que las medidas que ha tomado para combatir la corrupción desde que asumió el cargo en 2018 han afectado los intereses económicos, políticos y criminales que ahora quieren destituirlo. Hay “fuerzas oscuras” que quieren un presidente sumiso, dijo, y agregó que “no voy a inclinar la cabeza”.

Vizcarra dijo que antes de presentar la moción de juicio político del 10 de septiembre, los legisladores habían mantenido conversaciones en el sótano del Congreso sobre un plan para derrocar al presidente. También dijo que representantes de los dos partidos más grandes en el Congreso, Acción Popular y Alianza para el Progreso, le pidieron a principios de este año que retrasara los planes para celebrar elecciones generales en abril de 2021.

El presidente, que no tiene representantes políticos en el Congreso y cuyo mandato finaliza en julio, dijo que no le preocupa otro intento de destituirlo con un “juicio político expreso”.

“Si quieren otro presidente, otras elecciones, si quieren posponerlas, pueden hacerlo. Todo depende de cuál sea su objetivo”, dijo.

