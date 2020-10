VÍDEO: Bolivia.- El MAS vence las elecciones de Bolivia con el 52.4% de los apoyos, según cifras a pie de urna

27/01/2020 El expresidente de Bolivia Evo Morales y el candidato del MAS Luis Arce POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL JULIETA FERRARIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



A la espera de cifras oficiales, Áñez felicita a Arce y le pide que gobierne "pensando en Bolivia y la democracia"



Maduro destaca que el pueblo boliviano "unido y consciente" derrotó electoralmente al "golpe de Estado" cometido contra el Gobierno de Morales



El Movimiento al Socialismo (MAS) del candidato Luis Arce ha vencido la primera vuelta de las elecciones generales con el 52,4 por ciento de los votos, según resultados a pie de urna, mientras que Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Carlos Mesa se queda con el 31,5 por ciento de los apoyos.



La tercera fuerza más votada ha sido Creemos, de Luis Fernando Camacho, con el 14.1 por ciento, seguido de Chi Hyun Chung del Frente Para la Victoria (FPV), con 1.6 por ciento, según los primeros datos lanzados por la empresa CiesMori para las cadenas de televisión Unitel y Bolivisión.



Cerca de 7,3 millones de personas estaban llamadas este domingo a acudir a las urnas durante una jornada electoral que ha transcurrido con total normalidad, según han coincido en señalar tanto actores políticos bolivianos, como instituciones internacionales encargadas de supervisar los comicios.



Bolivia ha estado durante toda la noche del domingo sumida en la incertidumbre, después de que tras más de ocho horas del cierre de los colegio no se dieran a conocer los primeros datos oficiales, ni las encuestas a pie de urnas previstas para la noche electoral.



El candidato del MAS ha salido a agradecer al pueblo boliviano, "que ha demostrado una vez más que es sabio", por los resultados de una jornada electoral "que felizmente ha transcurrido de acuerdo a lo que estamos acostumbrados, tranquila y pacífica".



"Hemos recuperado la democracia, hemos recuperado la esperanza. Vamos a gobernar para todos los bolivianos y vamos a construir un gobierno de unidad nacionales. Hoy ha sido para el pueblo lo que es del pueblo", ha enfatizado un Arce rodeado de dirigentes del partido y de líderes y representantes de varias organizaciones sindicales, de campesinos e indígenas.



"Estamos recuperando la certidumbre para poder desarrollar todo tipo de actividades económicas, para todas las familias bolivianas que durante once meses han estado en incertidumbre", ha dicho el candidato del MAS, quien también ha agradecido a la comunidad internacional por su labor durante la campaña electoral.



Horas antes de la publicación de estas primeras cifras, el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) proclamó la victoria del MAS e insistió en expresar las "sospechas" que suscitaron la suspensión del Direpre durante la noche del sábado por motivos técnicos, después de que hubiera sido pensado por el TSE para reemplazar la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en cuestión tras los pasados comicios del 2019.



"Sin lugar a dudas hoy es un día histórico, los bolivianos han dado una lección de democracia, el pueblo ha logrado resistir a un golpe de estado, un gobierno de facto, dos masacres, una pandemia, corrupción, varias postergaciones de las elecciones, y la peor crisis económica de la historia", ha dicho.



Los datos de la encuesta muestran que CC ha obtenido el triunfo en los departamentos de Chuquisaca, Beni y Tarija, mientras que el MAS ha hecho lo propio en La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Pando. Por su parte, Creemos ha vencido en Santa Cruz.



Ahora, Arce y Mesa deberán enfrentarse en una próxima cita electoral prevista para el próximo 9 de noviembre.



AÑEZ FELICITA A ARCE A LA ESPERA DE RESULTADOS OFICIALES



A la espera de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ofrezca cifras oficiales dentro de un par de días, la presidenta interina, Jeanine Áñez, ha felicitado a los candidatos del MAS y les ha pedido "gobernar pensando en Bolivia y en la democracia".



"Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia", ha escrito en su cuenta de Twitter.



Esa misma red social ha sido la utilizada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para aplaudir el triunfo de Arce y su compañero de fórmula, David Choquehuanca, y destacar cómo "el pueblo boliviano unido y consciente derrotó con votos el golpe de Estado" perpetrado contra el "hermano" Evo Morales.



"¡Gran Victoria! Felicitaciones al presidente electo Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y a nuestro jefe indio del sur, Evo Morales", ha escrito.



