Venezuela.- El Congreso condena las violaciones de derechos humanos de Maduro con el consenso de PSOE, PP, Vox y Cs

19/10/2020 La diputada socialista María Olga Alonso Suárez (d), habla con la diputada del Partido Popular Belén Hoyo (i), momentos antes del inicio de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados, Madrid (España), a 19 de octubre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



La Cámara insta al Gobierno, con la abstención del PSOE, a rechazar las parlamentarias de diciembre si no tienen garantías democráticas



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha logrado, por segunda vez en el plazo de un mes, un acuerdo para instar al Gobierno a condenar las violaciones de derechos humanos por parte del "régimen encabezado por Nicolás Maduro" en Venezuela, con el voto a favor de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos. El PNV no ha participado en la Comisión.



El acuerdo ha sido posible a raíz de una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP sobre la base del informe de la ONU que atribuye al Gobierno de Venezuela crímenes de lesa humanidad. Los socialistas quisieron negociar una transaccional pero no ha sido posible porque no se habían presentado enmiendas al texto, y han optado por pedir una votación de la PNL por puntos.



El resultado es que el texto de los 'populares' se ha aprobado casi en su integridad, con la excepción del punto que pedía emprender acciones judiciales ante la justicia española, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Penal Internacional. El Gobierno de Pedro Sánchez siempre se ha opuesto a esta iniciativa y el punto ha sido rechazado con los votos de PSOE, Unidas Podemos y los independentistas.



Por otro lado, ha salido adelante con la abstención del PSOE un llamamiento al Gobierno a "rechazar de forma contundente la celebración de las elecciones parlamentarias de Venezuela el próximo 6 de diciembre si no se dan las condiciones democráticas suficientes".



En la misma sesión de la Comisión de Exteriores se ha aprobado una proposición no de ley, en este caso socialista, "sobre el papel de España en Iberoamérica en relación a los Derechos Humanos" en general, en la que los socialistas han aceptado una enmienda de ERC que pide al Gobierno que "apoye y respete el proceso y el resultado de la expresión de la voluntad popular manifestado en las distintas convocatorias electorales promoviendo, asimismo, el establecimiento de observadores electorales".



En el texto aprobado sobre Venezuela, el Congreso insta al Gobierno a "condenar las violaciones de derechos humanos, la represión y los recortes de derechos democráticos y civiles causados por el régimen encabezado por Nicolás Maduro Moros" y declarar su apoyo a las 65 recomendaciones del Informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que se afirma que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido violaciones "flagrantes" de los derechos humanos.



Además, la Cámara pide "exigir al Gobierno de Venezuela que cesen las violaciones de derechos humanos y termine la impunidad para los represores, llevando a cabo investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes", tal como pide el Informe de la ONU, y que "los autores rindan cuentas ante la justicia", y exigir también "la inmediata liberación de todos los presos políticos que continúan en prisión o en arresto domiciliario sin haber sido juzgados o habiendo sido condenados de forma arbitraria" y sin garantías de imparcialidad.



MÁS SANCIONES AL RÉGIMEN



En todos estos puntos, Unidas Podemos se ha abstenido y solo han votado en contra ERC, Junts y Bildu. En cambio, los de Pablo Iglesias han votado en contra de los siguientes apartados de la PNL, que hablan de promover en la UE y los organismos multilaterales "una investigación independiente de las conclusiones de este informe y pedir en la Unión Europea que se aumenten las sanciones al régimen de Nicolás Maduro".



También pide promover en todos los organismos internacionales y en la política exterior la condena al "régimen" y a sus "flagrantes violaciones" de los Derecho, además de reiterar su compromiso y apoyo a la oposición "también como víctimas, y exigir al Gobierno de Nicolás Maduro que todas víctimas reciban reparación por el daño sufrido".



Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago ha afirmado que las violaciones que denuncia la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU deben investigarse en Venezuela y en cualquier sitio y ha criticado al PP que solo se fije en ese país.



También ha puntualizado que ese informe de la ONU se realizó sin poder visitar el país y ha optado por hacer hincapié en el último informe general de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde habló de "avances" sobre Venezuela y denunció violaciones de derechos humanos en estos países.



En esta sesión, Santiago ha cargado duramente contra Vox al hilo de las elecciones en Bolivia, por su apoyo al que ha llamado "Gobierno mamporrero" de Jeanine Áñez y ha saludado la "impresionante victoria" del candidato cercano a Evo Morales, Luis Arce, del MAS.



En cambio, para Víctor González Coello de Portugal, de Vox, si las elecciones han sido democráticas ha sido precisamente gracias al Gobierno de Áñez.



CUATRO MESES PARA ACABAR CON EL VOTO ROGADO



La Comisión de Asuntos Exteriores también ha aprobado, con la única abstención de Vox, una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a acabar con el sistema de voto rogado en un plazo de cuatro meses y "con el mayor consenso posible".



También ha aprobado otra de Unidas Podemos sobre reubicación urgente de las personas refugiadas en Lesbos tras el incendio del campamento de Moria y otra del PSOE sobre la promoción de los derechos de las personas LGTBI en Guinea Ecuatorial.



Se trata de alertar sobre el Proyecto de Ley Reguladora de la Prostitución y los Derechos de los Homosexuales", organizar en las misiones en el extranjero acciones dirigidas al empoderamiento del colectivo LGTBI y al resprto de sus derechos humanos y crear la figura de un embajador o embajadora en misión especial para la promoción de los Derechos Humanos y la Diversidad.



No han salido adelante, en cambio, la presentada por Vox sobre la delimitación de aguas territoriales por parte de Marruecos, ni una de Ciudadanos sobre los esfuerzos globales de reconstrucción tras la pandemia de Covid-19.



Tampoco una del PP que pretendía dar un apoyo a los Acuerdos de Abraham entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Para sorpresa del portavoz 'popular' Carlos Rojas, el PSOE ha retirado la enmienda que había presentado y ha votado en contra.



En palabras de Marc Lamuá, el acuerdo tiene elementos que invitan a ponerse "en guardia", como que no garantizan la paz y el fin de la ocupación en Cisjordania y que es, ante todo, una "baza electoral" de Donald Trump. El PP ha atribuido el cambio a exigencias del socio de coalición, Unidas Podemos.