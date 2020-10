Trump se queja de Fauci pero sería una ‘bomba’ despedirlo, dice

(Bloomberg) -- Donald Trump se quejó con el personal de su campaña sobre el principal experto en enfermedades infecciosas del Gobierno, Anthony Fauci, incluyéndolo entre personas a las que calificó de “idiotas”, pero dijo que no puede despedirlo debido a la percepción pública.

“La gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas”, dijo Trump el lunes en una videoconferencia sobre su campaña, que va muy por detrás de su rival, Joe Biden, en las encuestas. La campaña de Trump invitó a la prensa a escuchar.

“Cada vez que aparece en televisión”, cae una “bomba”, le dijo Trump a su personal, y agregó que despedir a Fauci sería una “bomba más grande”.

Afirmó sin fundamento que, “si lo hubiéramos escuchado”, Estados Unidos tendría 700.000 y 800.000 muertes. Más de 220.000 estadounidenses han muerto hasta ahora por la pandemia del coronavirus.

Después de denigrar a Fauci, Trump comentó que no le importaba que hubiera reporteros en la conferencia.

Trump dijo previamente que aceptó todas las recomendaciones de Fauci mientras luchaba contra la pandemia. Pero Fauci es un firme defensor del uso público de mascarillas faciales, precaución que el propio presidente no ha seguido y ha desalentado entre su personal.

El asesor médico más cercano de Trump es ahora Scott Atlas —neurorradiólogo sin experiencia en epidemiología afiliado a la conservadora Hoover Institution de la Universidad de Stanford—, que captó la atención del presidente con frecuentes apariciones en Fox News.

The Washington Post informó el lunes que Atlas se ha enfrentado en reiteradas oportunidades con Fauci y Deborah Birx, epidemióloga que coordina el grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus.

