¿Trump podría lograr una victoria inesperada?: J. Bernstein

(Bloomberg) -- Faltan quince días para las elecciones.

El exvicepresidente Joe Biden ha mantenido su liderazgo en las encuestas sobre el presidente, Donald Trump. El promedio de la encuesta de FiveThirtyEight sitúa a Biden con 52,4% y a Trump, con 41,9%. Esa es una gran ventaja cuando faltan tan solo dos semanas y ya se han tabulado más de 28 millones de votos. Aun así, no es difícil ver dónde Trump podría ganar suficiente terreno para vencer en las elecciones, a pesar de que ahora es un resultado poco probable.

Así que revisemos una vez más todas las formas en que Trump podría hacerlo mejor de lo que sugieren las encuestas actuales, o peor. Los números aquí no deben tomarse con demasiada precisión; son solo estimaciones aproximadas para mostrar el rango de expectativas realistas.

Que los avances recientes de Biden se desvanezcan (ganancia potencial de Trump: 0 a 4 puntos porcentuales). El 29 de septiembre, la ventaja de Biden era de solo 7 puntos porcentuales. Eso fue el punto mínimo de los promedios en las encuestas, pero en general, hasta la noticia sobre los impuestos de Trump, el primer debate y el diagnóstico de coronavirus del presidente, la ventaja típica de Biden había fluctuado entre 7 y 9 puntos porcentuales, solo ocasionalmente un poco más bajo o más alto. Es posible que a medida que esos eventos se desvanezcan, también lo haga la racha de Biden.

Acontecimientos de último minuto que cambien los resultados (-5 a +5 puntos porcentuales). Nate Silver tiene una tabla que compara las encuestas de los 15 días previos a las elecciones con los resultados finales de las últimas 12 elecciones presidenciales, y la noticia no es buena para Trump. En nueve de las 12 elecciones, la ventaja cambió en menos de 2 puntos porcentuales. Aun así, las encuestas cambiaron significativamente en 1992, cuando Bill Clinton perdió la mitad de una ventaja de 14 puntos; Trump ganó 3,1 puntos en 2016 y Bob Dole ganó 2,1 puntos en 1996. Digamos que el cambio máximo plausible aquí es de cinco puntos, en cualquier dirección, pero es mucho más probable que dicho cambio sea pequeño.

Error de sondeo (-4 a +4 puntos). Las encuestas nacionales pueden no obtener los datos exactamente como son, pero generalmente son bastante buenas y es poco habitual que tengan errores considerables. En 2016, Trump solo superó las encuestas nacionales finales en 1 punto porcentual, aunque sus resultados superaron a las encuestas en varios estados. Al igual que con los acontecimientos de último minuto, esto podría ir en cualquier dirección. Puedo imaginar algunas razones por las que las encuestas podrían estar subestimando el apoyo de Trump, pero podría hacer lo mismo con Biden. No veo ninguna razón para pensar que una alternativa sea más probable que la otra.

Sesgo del colegio electoral (2 a 4 puntos a favor de Trump). Es probable que Trump gane en el Colegio Electoral si el voto nacional está empatado. La pregunta es qué tan grande podría ser su ventaja. En este momento, parece bastante grande: el estado de “punto de inflexión”, el que le daría a Trump la elección si cada estado cambia a su favor en la misma medida, es Pensilvania, donde el presidente pierde solo por 6,7 puntos porcentuales. Eso puede ser un tema sobre el que los equipos han realizado encuestas recientes. Aun así, los modelos de pronóstico de FiveThirtyEight y de The Economist proyectan una inclinación de 3 puntos.

Si suma el mejor escenario para Trump en cada una de esas posibilidades, puede ver cómo podría ganar. Pero recuerde: no hay una razón particular para pensar que habrá algún cambio en los últimos acontecimientos, o que el cambio sería favorable a Trump en lugar de perjudicarlo. Lo mismo para cualquier posible error de sondeo.

La mejor noticia para Trump en octubre: Biden no ha podido, hasta ahora, obtener ninguno de los otros estados en los que Trump ganó en 2016 en el mismo rango que Wisconsin y Pensilvania. Lo que eso significa es que Biden probablemente tenga que ganar ambos (y Michigan, donde abrió una ventaja algo mayor). Si el liderazgo de Biden en Arizona, Florida o Carolina del Norte fuera comparable a esos dos estados, estaría más seguro. Mientras la ventaja de Biden sea grande, no importará, pero si llega a menos de 5 puntos porcentuales, entonces las consideraciones del Colegio Electoral comienzan a aplicar.

La mejor noticia para Biden en la última semana: su aumento de popularidad después del debate no parece estar desvaneciéndose. En todo caso, su liderazgo nacional parece ser un poco mayor que hace una semana. Eso sugiere fuertemente que la primera categoría que enumeré anteriormente sería de cero. Lo cual es una buena noticia para Biden, dado que las siguientes dos categorías, acontecimientos de último minuto y errores de sondeo, lo podrían ayudar o perjudicar.

Por supuesto, podríamos descartar todo eso y volver a lo básico: un presidente con 42,8% de aprobación y 54,2% de desaprobación dos semanas antes de las elecciones, y quien ha enfrentado problemas prácticamente toda su presidencia, es muy poco probable que gane la reelección.

Nota Original:Could Trump Still Pull Off an Upset Victory?: Jonathan Bernstein

©2020 Bloomberg L.P.