Trump no tiene una alta opinión de Macron, según Bolton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene una "alta opinión" de su homólogo francés Emmanuel Macron a pesar de las muestras de amistad en sus primeros encuentros, estimó el exasesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton.

"No tiene una alta opinión de él", declaró el lunes en la radio RTL con motivo de la salida de su libro titulado "The Room Where it Happened" (La habitación donde sucedió).

"Macron intentó halagar a Trump. Esta es una estrategia que a menudo funciona. Pero no creo que Trump se haya dejado impresionar por Macron", agregó.

Bolton, ahora muy crítico de Trump, reiteró que no votará por él el 3 de noviembre después de los "daños que ha causado durante su primer mandato".

"Es un 'looser' (perdedor). Ve el mundo dividido entre los perdedores y los ganadores, y está cayendo en el bando" de los perdedores, dijo el exconsejero de seguridad de Trump.

