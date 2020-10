Trabajadores de la minera Codelco denuncian despidos "masivos" durante la pandemia

Codelco, que fue nacionalizada en 1971 por el presidente socialista Salvador Allende y posee una fuerza laboral de unas 60.000 personas entre trabajadores propios y contratados, entrega todas sus ganancias al Estado. EFE/Mario Ruiz/Archivo

Santiago de Chile, 19 oct (EFE).- Trabajadores de la estatal Codelco, el primer productor de cobre del mundo, se manifestaron este lunes en Santiago para denunciar que la minera chilena efectuó "despidos masivos" durante los meses más duros de la pandemia y reivindicar el rol de la poderosa minería en la economía del país.

"No es aceptable que Codelco, la principal empresa de nuestro país, ejecute despidos masivos, muy por el contrario al rol social de esta empresa estratégica del Estado, la cual debiese ser un ejemplo para proteger hoy más que nunca el empleo", indicó la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que aglutina a la mayoría de sindicatos de la compañía.

Con pancartas con los eslóganes "No más terrorismo laboral" y "Privatización encubierta", los trabajadores se concentraron frente a la sede principal de la minera en la capital chilena y marcharon hasta el Palacio de La Moneda, sede gubernamental.

Según FTC, la dirección de Codelco aprovechó la pandemia "como pretexto para cerrar o privatizar áreas en algunas divisiones, tercerizando funciones y reactivando amenazas sobre desvinculaciones".

Los trabajadores de la estatal, agregó la federación, "son necesarios para enfrentar las secuelas sociales que está generando esta pandemia", que deja casi medio millón de infectados y 13.676 muertos desde marzo y provocó una caída del PIB chileno en el segundo trimestre del 14,1 %, la mayor desde 1986.

Codelco, que fue nacionalizada en 1971 por el presidente socialista Salvador Allende y posee una fuerza laboral de unas 60.000 personas entre trabajadores propios y contratados, entrega todas sus ganancias al Estado.

Chile, que aglutina el 28 % de la producción mundial de cobre y pese a la pandemia no ha detenido operaciones, produjo en 2019 un total de 5,7 millones de toneladas, por debajo de la cifra récord de 5,8 millones del año anterior.

El metal rojo, fundamental en la transmisión de energía, se ha convertido en el principal producto chileno y concentra casi el 50 % de las exportaciones.

En el país operan gigantes como BHP, Anglo American, Codelco y Antofagasta Minerals, pero también infinitud de pequeñas y medianas compañías, y la industria minera representa cerca del 10 % del PIB.

Según las previsiones del Gobierno, la minería aportará este año a las arcas públicas un total de 2.873 millones de dólares, de los cuales 1.298 millones de dólares serán entregados por Codelco, que declinó pronunciarse sobre las denuncias de la FTC.