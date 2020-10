Torreira: "El Atlético es una meta que me puse con 17 años"

El jugador del Celta de Vigo Iago Aspas (i), pugna por un balón con el centrocampista uruguayo del Atlético de Madrid Lucas Torreira en el estadio Balaidos de Vigo. EFE/ Salvador Sas/Archivo

Madrid, 20 oct (EFE).- El estreno en la Liga de Campeones asoma ya delante del uruguayo Lucas Torreira, el nuevo '5' de Diego Simeone y del Atlético de Madrid; la "meta", no una simple parada en su carrera, a la que se propuso llegar cuando aterrizó en Italia con 17 años y de la que no se quiere mover en el futuro, aunque su contrato nada más comprenda una cesión por una sola temporada.

Después del "nerviosismo" de las últimas horas hasta que se completó su fichaje por el conjunto madrileño, inscrito en el tramo final del cierre del plazo, y de su concentración con la selección uruguaya, el futbolista de 24 años lleva seis días en el club.

El jueves fue su primer entrenamiento; el sábado su primer partido, con la victoria contra el Celta, de la que terminó exhausto, castigado por la inactividad competitiva que había mantenido desde el 27 de julio con el Arsenal, su anterior club; y este miércoles su primer gran encuentro contra el Bayern Múnich, un rival que impone, pero del que él percibe defectos en defensa, según dijo en un encuentro telemático con cuatro medios de comunicación: 'Agencia EFE', 'Onda Cero', 'TVE' y 'Direct TV'.

Pregunta: ¿Cómo vivió los últimos días de su fichaje?

Respuesta: "Quiero agradecer al equipo, al plantel de la manera que me dio la bienvenida, por cómo se han comportado, porque no llevo mucho tiempo aquí en el club. He sentido el cariño de todos y para mí es muy importante. Cuando llegué a Madrid hice la revisión médica y tuvimos que esperar unos días para firmar los contratos. Sí que había mucho nerviosismo porque llegó a últimas horas, pero yo estaba convencido y de parte del club de que me iban a contratar. Y eso me dejaba muy tranquilo. Después, todo se fue hasta última hora, pero por suerte se dio la posibilidad de firmar, hoy estoy acá ya, fue mi primer partido y la verdad que súper contento".

P: ¿Nos puede confirmar si la cesión es con o sin opción de compra? ¿Y cuál es su idea de futuro? ¿El Atlético, el Arsenal...?

R: "Una vez que firmé, lo único que pensaba era hacer la firma y poder viajar a Uruguay, porque yo por la noche viajaba para la selección y no he podido hablar mucho con mi agente ni tampoco con la gente del club acá por el tema del pase. Sé que estoy un año a préstamo. Llevo cuatro o cinco días y parece que es un montón, porque me han tratado muy bien. Es una oportunidad nueva en mi vida, en la cual he luchado muchísimo, porque el Atlético siempre ha sido uno de mis sueños, una de mis metas como equipo y con 24 años poder lograrla es algo muy importante. Todo depende de cómo me vaya durante la temporada, que ojalá sea muy buena. Y quizá en el futuro pueda permanecer en el club. Es mi idea también, porque es lo que deseo y lo que anhelo realmente".

El Atlético era su objetivo desde hace tiempo. Cuando llegó a Italia, a las categorías inferiores del Pescara para una prueba desde Uruguay, ya estaba en su mente. Tenía 17 años. Y era delantero. Hoy tiene 24, es medio centro y viste de rojiblanco. En el pasado ya, su última temporada en el Arsenal, marcada por una fractura en el tobillo izquierdo que le mantuvo cuatro meses de baja hasta su reaparición el pasado 4 de julio ante el Wolwerhampton.

P: Usted tenía clubes dispuestos a pagar su cláusula ¿Por qué eligió el Atlético?

R: "Mi deseo y mi sueño ha sido siempre poder llegar al Atlético de Madrid. Es una meta que yo me puse desde que llegué con 17 años a Italia. Y no lo estoy diciendo porque ahora estoy aquí, sino que nunca me animé a decirlo antes porque uno sabe que quizá en algún momento no se puede llegar a dar ese sueño. Pero hoy, realmente, con 24 años, lo puedo decir. He logrado esta meta, esta oportunidad y espero poder aprovecharla y disfrutar sobre todo, porque está última temporada en el Arsenal, a nivel personal, no ha sido para nada buena para mí. He sufrido un montón de cosas, he tenido un montón de problemas personales y más que nada sufrió también mi familia. Y con esta aventura todos están muy contentos. Lo más importante es poder disfrutar dentro del campo, poder ayudar a los compañeros y hacer feliz a los hinchas, que al final el fútbol es sólo eso".

P: ¿Qué significa para usted ser entrenado por Simeone?

R: "Ser dirigido por el 'Cholo' es algo muy lindo. Creo que todos los jugadores desean estar a las órdenes de un entrenador que ha logrado cosas importantes con este club y que a lo largo de toda esta carrera se ha ganado su respeto a nivel mundial. Fueron muy importantes sus palabras a la hora de venir aquí al club y realmente estoy muy contento. Fueron muy pocos días antes del partido (el de su debut ante el Celta) para que yo pueda entender su idea, pero fue muy claro conmigo y entendí parte de lo que me dijo. Todavía queda mucho por aprender, durante toda esta temporada va a haber mucho margen para corregir y ojalá que al lado de él y de mis compañeros y de todo el cuerpo técnico pueda aprender un montón".

P: Ya debutó el pasado sábado a sus órdenes contra el Celta ¿Cómo se encuentra, porque se le vio con molestias al término del partido?

R: "Seguramente me vieron que muchas veces estuve por el piso durante los últimos minutos. Más que nada llevaba mucho tiempo sin poder jugar o completar 90 minutos, porque mi último partido había sido el último en 'Premier' con el Arsenal (el pasado 27 de julio), ahora cuando viajé con la selección jugué los últimos 15 minutos en el segundo partido de las eliminatorias en Ecuador y todavía me falta un poco de rodaje y encontrar el ritmo, que a medida que vayan pasando los partidos lo voy a ir consiguiendo".

P: ¿Puede competir el Atlético por la Liga con el Real Madrid y el Barcelona?

R: "Desde el primer momento que llegué y elegí venir acá sabía la calidad de jugadores que tiene el club y la calidad humana también. Lo hablaba mucho con Josema (Giménez) y con Luis (Suárez). Y la Liga van muy pocos partidos. Se han visto cosas importantes, por ejemplo perdió el Barcelona el fin de semana y el Madrid también. Hoy el fútbol está muy igualado, cualquier equipo te puede ganar y eso está bien porque le da posibilidad a muchos equipos que puedan luchar por la Liga. Está más que claro que nosotros iremos por la Liga, porque somos un equipo que tiene una historia muy importante, que cada vez que te metes en esta camiseta necesitas ganar. Es importante ir paso a paso y siempre hay cosas por corregir. Es más importante corregir cuando ganas. El partido del otro día fue muy importante porque el Celta es un gran equipo".

El Atlético y Lucas Torreira ya enfocan al Bayern Múnich, su rival en la primera jornada del grupo A de la Liga de Campeones, este miércoles en el Allianz Arena. Será el debut en el máximo torneo europeo del centrocampista uruguayo. Y no estará Diego Costa, baja por una lesión muscular en el muslo izquierdo.

P: ¿Qué supone la baja de Diego Costa?

R: "Es una pieza muy importante para nosotros tanto dentro de la cancha como para el vestuario, porque en estos pocos días que he estado me ha tratado muy bien. Es una persona muy alegre, que siempre está con buen humor y eso es muy importante para el equipo. Para nosotros va a ser una ausencia muy importante, sobre todo porque iniciamos la 'Champions' contra el campeón. Vamos a jugar en un estadio muy complicado, contra un rival que tiene grandes jugadores, que seguramente a lo largo del partido nos va a meter en dificultades, pero sabemos que somos un gran equipo, que tenemos que ir ahí a hacer nuestro partido, creer en nuestra identidad y sabemos que si hacemos muy bien las cosas podemos llegar a lograr un muy buen resultado. Para mí es algo nuevo también, porque va a ser mi primera vez en Champions y espero disfrutar con mis compañeros".

P: El Bayern, el actual campeón de Europa, es un equipo que impone ¿Pero tiene algún defecto?

R: "Los vi durante toda la última parte de la Champions y está más que claro que son un equipo que tiene un poderío ofensivo muy grande y que cuando tiene espacios lastiman mucho, porque tiene jugadores de mucha calidad, pero seguramente tendrán sus defectos a la hora de defender y en eso nosotros trabajaremos durante estos días cuando tengamos la posibilidad de poder hacerles daño. Vamos a analizar muy bien lo que es el Bayern, si bien ya todo lo conocemos, y es verdad que el partido con el Sevilla (en la Supercopa de Europa contra el conjunto alemán) también tendrá puntos importantes. Podemos fijarnos en muchas cosas. Lo importante es que el equipo está bien, vamos con muchas ganas, venimos de una victoria importante y ojalá que el inicio de la Champions sea positivo".

Iñaki Dufour