Tailandia.- Las autoridades de Tailandia amenazan con censurar a los medios para frenar las protestas

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Tailandia han amenazado con censurar a los medios de comunicación para frenar así el auge de las manifestaciones contra la monarquía, que han continuado a pesar de que el Gobierno decretó la semana pasada el estado de emergencia.



Una orden gubernamental fechada el 16 de octubre ordenó censurar al portal Prachatai y a otros medios digitales por distribuir contenidos que "podrían causar pánico" y que "podrían amenazar la seguridad nacional".



En una comparecencia ante la prensa, la Policía ha dicho que la orden no se ha aplicado todavía y que las autoridades prefieren pedir a los medios que retiren determinados contenidos en lugar de censurarlos al completo.



"Hemos recibido información de nuestras unidades de Inteligencia, que dicen que algunos contenidos con información distorsionada están siendo utilizados y difundidos para causar confusión e instigar disturbios en la sociedad", ha afirmado el portavoz de la Policía Nacional de Tailandia, Kritsana Pattanacharoen. El portavoz ha asegurado que la Policía "aplicará la ley para cumplir con los principios de libertad de prensa".



Tras la orden del Gobierno liderado por el primer ministro, el general Prayuth Chan Ocha, varios medios han criticado la medida. El portal Prachatai, que sigue publicando noticias en Twitter, ha afirmado que se siente "honrado" de informar con precisión sobre temas políticos y de Derechos Humanos en Tailandia. "Haremos lo que podamos para continuar así", ha señalado.



Por su parte, el diario 'The Thai Enquirer' ha pedido que la orden del Gobierno sea retirada y ha subrayado que el Ejecutivo del general Prayuth debería "leer los contenidos de los medios digitales y nuevos para entender las quejas y los puntos de vista de las personas a las que dice representar", según informa la agencia de noticias Bloomberg.



La orden dada el viernes por el Gobierno de Bangkok llega en un momento en el que los parlamentarios han enviado una carta al Ejecutivo en la que le comunican que el Parlamento se reunirá en una sesión para estudiar medidas para poner fin a las protestas que reclaman la dimisión del general Prayuth y una reforma de la monarquía.



El Parlamento no tenía previsto reunirse hasta el 1 de noviembre, por lo que la sesión tendrá que contar con el respaldo del Gobierno y del rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn. El general Prayuth ha dicho este lunes que el Ejecutivo permitirá que el Parlamento se reúna para estudiar medidas que pongan fin al conflicto político.



"El Gobierno solo pide a los manifestantes que no destruyan propiedades públicas y privadas y que eviten la violencia", ha afirmado el veterano general, que lleva al frente del país desde el golpe de Estado con el que se hizo con el poder en mayo de 2014 y que ha reformado la Constitución para garantizar que las Fuerzas Armadas tienen la última palabra en el nombramiento del Gobierno. "La labor fundamental del Gobierno es proteger a la monarquía. Solo pedimos que las protestas sean pacíficas", ha apostillado.



Decenas de miles de manifestantes prodemocráticos protestaron este domingo en Bangkok, en el quinto día de movilizaciones a pesar de que están prohibidas las reuniones de personas y con la amenaza de cargas policiales. Los manifestantes han roto un tabú que se mantenía desde hace décadas, con las críticas a la monarquía en un país en el que la Ley de Lesa Majestad impone penas de cárcel por ofensas a la Casa Real.



Los manifestantes exigen la dimisión del Gobierno liderado por el general Prayuth y la reforma de la Constitución, redactada por la junta militar que lideró el país desde el golpe de Estado y que garantiza que son las Fuerzas Armadas las que tienen la última palabra a la hora de nombrar gobierno. Gracias a la reforma de la Carta Magna, el general Prayuth se hizo con el cargo de primer ministro a pesar de que su partido no ganó en escaños las elecciones legislativas.