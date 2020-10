Simeone rearma su once con Joao Félix, Llorente, Carrasco, Herrera y Felipe

Los jugadores del Atlético de Madrid, y su preparador físico el argentino Óscar "Profe" Ortega (c), durante la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva Wanda, este lunes en Majadahonda. EFE/J.J. Guillén

Majadahonda (Madrid), 19 oct (EFE).- Aún sin José María Giménez, Saúl Ñíguez y Diego Costa, con molestias musculares, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, inició este lunes las pruebas del once para el partido de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich con Joao Félix, Marcos Llorente, Yannick Carrasco, Héctor Herrera y Felipe Monteiro como las cinco novedades que se prevén en Alemania.

Según los primeros trazos que mostró en el entrenamiento de este lunes, el último en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda antes de viajar este martes a Múnich, el técnico variará casi medio once respecto a la victoria del pasado sábado contra el Celta en el estadio de Balaídos (0-2) en LaLiga Santander.

En ese sentido, sólo el portero Jan Oblak, indiscutible tanto en la competición liguera como en la Liga de Campeones; el lateral derecho Kieran Trippier; el izquierdo Mario Hermoso, que empezará ahí el encuentro -en Vigo partió del centro de la zaga-; el central Stefan Savic; el medio Koke Resurrección y el goleador Luis Suárez repetirían de una alineación a otra en el estreno de la 'Champions'.

Habrá cambios, por tanto, en cada una de las líneas, como el ataque, con el regreso a la titularidad de Joao Félix después de su suplencia en Balaídos. El delantero portugués entrará en el lugar de Diego Costa, previsible baja para el encuentro por unas molestias musculares de la que los médicos están evaluando su alcance exacto. El atacante hispano-brasileño no se entrenó en la vuelta al trabajo.

Al lado de Joao se mantendrá Luis Suárez. El ariete uruguayo, con tres goles en los primeros cuatro partidos del Atlético, será de nuevo la referencia ofensiva, además con la revancha que suscita el Bayern Múnich por el 2-8 del pasado curso en los cuartos de final del máximo torneo europeo cuando aún jugaba en el Barcelona.

Ambos estarán secundados por una línea de cuatro en el medio campo con tres variaciones. Una por el medio, con la probable titularidad del mexicano Héctor Herrera por el uruguayo Lucas Torreira, una vez que Saúl Ñíguez es seria duda para el duelo. Tampoco se ejercitó este lunes y fue baja en Vigo. Y dos por las bandas: Marcos Llorente, por la derecha por Ángel Correa, y Yannick Carrasco, por la izquierda por Thomas Lemar.

El quinto cambio será en la defensa, en la que se mantienen Kieran Trippier y Stefan Savic, de la que saldrá Manu Sánchez y a la que volverá Felipe Monteiro al centro, con el consiguiente traslado de Mario Hermoso a la banda izquierda, aunque Simeone ya tiene la opción de Renan Lodi, que se ha entrenado ya con el grupo para ultimar su recuperación de la contractura sufrida con la selección brasileña y que le apartó del choque del sábado ante el Celta.

Al igual que Saúl y Diego Costa, tampoco se entrenó este lunes sobre el césped José María Giménez, que arrastra unas molestias musculares y que aún no se ha estrenado esta campaña en competición oficial entre esa dolencia, que le apartó del partido en Vigo, y la Covid-19, que le dejó fuera de los primeros tres encuentros.

Es seria duda para Múnich, igual que Saúl. No está disponible Sime Vrsaljko, de baja hasta diciembre tras la artroscopia en la rodilla izquierda, y previsiblemente tampoco Diego Costa, lesionado en el inicio de la segunda parte del partido del pasado sábado.