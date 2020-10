Sahel.- La ONU afirma que es posible un diálogo con algunos de los grupos yihadistas que operan en el Sahel

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado que el diálogo es posible con algunos de los grupos yihadistas que operan en la región del Sahel, si bien ha descartado que esto pueda ocurrir con Estado Islámico.



"Habrá grupos con los que se podrá hablar y que tienen interés en participar en este diálogo", ha dicho, en una entrevista concedida al diario francés 'Le Monde', en la que ha incidido en que "la crisis saheliana es una amenaza para todos".



Así, ha manifestado que "no puede decirse que la crisis esté fuera de control, pero se trata de una situación dramática y que se agrava cada día". "Para describir este tipo de situación, los anglosajones hablan de tormenta perfecta, lo que describe bien la combinación de acontecimientos en marcha en la región", ha explicado.



Guterres ha indicado además que "el dispositivo de seguridad existente no es suficiente". "Tenemos la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), que es una fuerza de mantenimiento de la paz, pero no hay una paz que mantener", ha explicado.



En este sentido, ha subrayado que "es evidente que los límites impuestos a su acción no permiten un combate eficaz contra las amenazas terroristas", por lo que ha pedido una mayor cooperación internacional para hacer frente a la situación.



Las palabras de Guterres han llegado después de que el comisario para Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA), Smail Chergui, apostara la semana pasada por "explorar un diálogo con los extremistas" en el Sahel para "silenciar las armas", en un proceso similar al llevado a cabo por Estados Unidos y los talibán en Afganistán.



"Toda idea innovadora es bienvenida para silenciar las armas en África, en primer lugar las que son usadas por terroristas y extremistas violentos", sostuvo, en una columna de opinión en el diario suizo 'Le Temps'.



"Debemos reafirmar nuestra determinación a la hora de detener la propagación del terrorismo y el extremismo violento, además de secar sus fuentes de financiación y terminar con sus actos criminales", remachó.



El representante especial de la Unión Europea (UE) para el Sahel, Ángel Losada Fernández, sostuvo el viernes que el Sahel hace frente a "una tormenta perfecta" y apostó por incrementar la cooperación entre las estructuras internacionales que operan en la región.



En esta línea se expresó el secretario ejecutivo del G5 Sahel, Maman Sidikou, quien dijo que "los socios deben cooperar, en lugar de competir". "Puede ser un problema si no hay más cooperación entre los socios", arguyó, en una cumbre por videoconferencia organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en la que participó Losada Fernández.



La región del Sahel se ha visto sacudida en los últimos años por un repunte de los ataques por parte de grupos yihadistas, incluidos la filial de Al Qaeda, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), y la de Estado Islámico, Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).



La creciente actividad de estos grupos ha venido acompañada de un incremento de las tensiones de carácter étnico, lo que ha motivado numerosos incidentes de violencia intercomunitaria, especialmente en Malí y Burkina Faso, a los que se suman además los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.