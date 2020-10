Roche pide a Latinoamérica mejorar salud digital para ser independiente

Fotografía cedida este lunes por ROCHE de trabajadores observando un computador con iniciativas de salud digital y expedientes electrónicos. EFE/ Roche /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 19 oct (EFE).- Solo seis de cada 10 países latinoamericanos tienen un plan nacional de salud digital, por lo que la región debe avanzar para ser independiente de los países más desarrollados, explicó Marianne Chacón, directora del Equipo de Salud Digital en Roche USA.

"Vamos a seguir dependiendo de lo que otros hacen y no tomar ese liderazgo, y por más de que está bien aprender de otros, yo siempre digo que en momentos lideramos y en otros seguimos", declaró en entrevista con Efe la directiva de origen costarricense.

Chacón participó en la presentación del reporte "Medicina personalizada en América Latina: Universalizar la promesa de innovación", durante el Roche Press Day, un evento virtual que reunió a especialistas de toda la región.

El informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist (The EIU) descubrió un rezago desigual de América Latina en el avance hacia la medicina personalizada, que se enfoca en tratar personas, no enfermedades.

"No todos los países aceptan estudios clínicos o datos que se generan en el primer mundo porque los pacientes estadounidenses o europeos no necesariamente tienen las mismas características fisiológicas que tenemos los latinos, entonces requieren desarrollar sus propios estudios", detalló.

La salud digital y la medicina personalizada permitirían a los pacientes de la región acceder a tratamientos más efectivos que se adapten a sus necesidades individuales, explicó Chacón.

Esto es clave para encontrar fármacos más efectivos contra enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer y el desarrollo de vacunas.

"Si no damos el paso, lo único que estamos haciendo es tomando información o extrapolando y asumiendo que el mismo beneficio que yo puedo tener en Estados Unidos o en España, o en otros países de Europa, va a ser la misma situación que si la tuviera un país de Latinoamérica", manifestó.

EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) encontró que en Latinoamérica "no existen datos que permitan conocer el grado de adopción y uso" del Registro Médico Electrónico (RME).

Para Chacón, el expediente electrónico es el factor más importante y urgente para la modernización de la salud en la región.

"Yo empezaría por lo más pequeñito, aunque no es tan pequeñito, si establecemos el expediente electrónico, cuando yo vaya como clínico a tomar la decisión sobre mi paciente, yo realmente puedo tener información íntegra", sostuvo.

Desde su división de Salud Digital, Roche desarrollar tres grandes áreas, enunció, la telemedicina, el monitoreo remoto continuo, y biomarcadores o pruebas digitales.

IMPULSO PANDÉMICO

A este panorama, hay que añadir la pandemia de la covid-19, que ha dejado casi 40 millones de casos a nivel mundial y más de 1,1 millones de muertes.

Latinoamérica ha sido la región más golpeada, con casi 10,5 millones de casos y cerca de 400.000 fallecidos.

"Tiene dos caras de la moneda. Los recursos económicos, los países y los sistema de salud se volcaron a 'cómo me enfrento a esta pandemia'", lamenta Chacón.

Pero la directiva de Roche cree que el nuevo coronavirus es solo una pausa, no un freno a los avances.

"¿Qué le podemos sacar de beneficio a una situación totalmente desgarradora? La telemedicina, sin lugar a duda, pero creo que también es un tema de mentalidad", opina.

La representante del sector farmacéutico pide concentrarse en los retos a largo plazo porque el futuro de la salud empezó con la llegada de la pandemia.

"Hace un año mi trabajo era una preparación a futuro, era un deseo, es ‘vamos a ver cómo nos vamos preparando para algo que viene en unos tres a cinco años’, y de un momento a otro, en un lapso de meses, se volvió una realidad", concluyó.