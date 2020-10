River Plate y Liga de Quito se enfrentan por el primer puesto del Grupo D

Vista de los jugadores de River Plate. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Buenos Aires, 19 oct (EFE).- River Plate y Liga de Quito, ya clasificados para los octavos de final de la Copa Libertadores, se verán las caras este martes en la provincia de Buenos Aires para definir cuál de los dos pasa a la próxima instancia como ganador del Grupo D.

A falta de la sexta y última jornada de la zona de grupos, los ecuatorianos lideran con doce puntos, seguidos por los argentinos con diez, el Sao Paulo brasileño con cuatro y el Binacional peruano con tres, además ya eliminados.

Justamente, el único equipo que venció al Millonario en esta edición de la Libertadores fue Liga de Quito, que en la primera jornada se impuso por 3-0.

En las últimas semanas el zaguero central titular de River Plate Lucas Martínez Quarta fichó por el Fiorentina italiano.

E, consecuencia su lugar sería ocupado por el chileno Paulo Díaz, quien le ganó el pulso al paraguayo Roberto Rojas y todo parece indicar que estará junto al inamovible Javier Pinola, de 37 años.

Los defensas Elías López y Jorge Moreira quedaron fuera de la convocatoria por molestias físicas.

En cambio, el lateral izquierdo Fabrizio Angileri se recuperó de su lesión y está a disposición del entrenador.

River Plate será local en la cancha de Independiente, el estadio Libertadores de América, porque el Antonio Vespucio Liberti, conocido popularmente como el Monumental, está siendo refaccionado.

Liga de Quito viene de caer el sábado en la segunda jornada de la segunda fase del torneo ecuatoriano por 3-2 ante el Independiente del Valle con un gol en el último minuto del partido.

Los dirigidos por el uruguayo Pablo Repetto iban 0-2 arriba en el marcador y sufrieron tres goles en los últimos quince minutos.

En la primera jornada del la segunda fase del torneo ecuatoriano, Liga había goleado por 5-0 al Deportivo Cuenca.

"Estamos en un buen nivel, pero somos conscientes de que debemos seguir mejorando. Enfrentaremos a uno de los favoritos a ganar la Copa", analizó Repetto.

"Lo primero que queríamos era clasificarnos y no disputar el pase a la próxima instancia de visitante y ante el equipo de Gallardo. Sabemos de la dificultad del partido. Ahora queda pelear esa primera plaza", indicó.

El sábado ante el Independiente del Valle jugaron mayoría de titulares y por eso es posible que en Argentina haya algunas modificaciones en el once inicial ya que su rival todavía no ha iniciado el torneo local.

El equipo que se adueñe del liderato tendrá el beneficio de enfrentar en los octavos a un conjunto que haya finalizado segundo y será local en el segundo partido de la serie.

- Alineaciones probables:

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Julián Álvarez, Rafael Borré y Matías Suárez.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Liga de Quito: Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Franklin Guerra, Moisés Corozo, Christian Cruz; Jordy Alcívar, Lucas Villarruel, José Quintero, Junior Sornoza, Adolfo Muñoz; y Cristian Martínez Borja.

Entrenador: Pablo Repetto.

Árbitro: el chileno Roberto Tobar, asistido por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos.

Estadio: Libertadores de América, de la provincia de Buenos Aires, con capacidad para unos 52.000 espectadores.

Hora: 21.30 local (0.30 GMT del miércoles).