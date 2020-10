Rins un nuevo vencedor, Mir un nuevo líder

Los pilotos españoles Alex Márquez (i) (Repsol Honda Team), Alex Rins (c) (Team SUZUKI ECSTAR) y Joan Mir (Team SUZUKI ECSTAR), escuchan el himno nacional tras copar el podium de la final de MotoGP, celebrada en el circuito turolense de Motorland Alcañiz en Teruel. EFE/Javier Cebollada

Madrid, 19 oct (EFE).- La jugada le salió perfecta al fabricante japonés Suzuki en el Gran Premio de Aragón que se disputó en el circuito de Motorland Alcañiz, ya que de una sola "tacada" consiguió su primera victoria del año, de la mano de Alex Rins, que no ganaba desde la pasada temporada en Inglaterra, y el liderato en el mundial de MotoGP, con la tercera posición de Joan Mir.

Una jugada perfecta que seguramente ni ellos habían planeado, ya que después de la exhibición mostrada por el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) durante los entrenamientos, nadie podía imaginar que éste acabara, incluso, fuera de los puntos, al tener problemas muy serios con el rendimiento del neumático delantero de su moto, problemas que le llevaron a ir perdiendo paulatinamente terreno para concluir en una atrasada decimoctava posición.

Suzuki demostró tener una moto muy equilibrada y rápida, que supo aguantar la presión y atacar a las Yamaha primero, y a la Repsol Honda después, de la mano de Alex Márquez, con dos eficaces y efectivos pilotos, Alex Rins y Joan Mir.

Rins supo esperar el momento propicio a lo largo de toda la carrera para conseguir sus objetivos y, al contrario de lo que le sucediera en Francia, donde le pudo el ansia y acabó por los suelos, en la primera carrera de Motorland Aragón su desempeño fue perfecto y llegó la victoria.

Y con la victoria de Alex Rins también llegó el liderato del mundial para Joan Mir, tercero, quien sin haber ganado ni una sola carrera, su gran objetivo aún y casi obsesión para la temporada, se ha convertido en líder del mundial, algo que no conseguía ningún representante de la fábrica de Hamamatsu desde 2000, cuando lograron su último título mundial con el estadounidense Kenny Roberts júnior.

Ellos fueron los grandes protagonistas en la primera cita del trazado turolense, pero no los únicos, pues Alex Márquez llevó su Repsol Honda RC 213 V hasta la segunda posición y, de hecho, peleó por el triunfo con Alex Rins hasta que un susto a menos de dos vueltas del final le hizo "pensárselo" mejor y mostrar un punto más conservador para conseguir el segundo podio consecutivo, esta vez en seco, que ese es el gran valor del mismo, como el propio Alex Márquez ensalzó en la conferencia de prensa.

Lo que queda fuera de cualquier duda es que Alex Márquez ya conoce su Repsol Honda, ha mejorado en su rendimiento, probablemente ayudado por un trazado que conoce muy bien, por lo que será interesante ver qué es capaz de hacer en la próxima carrera en Motorland Alcañiz y también en las dos siguientes del "Ricardo Tormo" de Cheste, en Valencia, dos trazados que conoce muy bien, no así el circuito portugués de Portimao, escenario de la última carrera de la temporada.

Quartararo tuvo en cierta medida mucha suerte con el resultado final. No el suyo, sino el de la carrera, pues fue uno de los que le permitió perder pocos puntos con el resto de rivales de cabeza de campeonato, aunque perdiese el liderato del mundial.

Algo muy parecido a lo que le sucedió al italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), quien después de un nefasto fin de semana y de exteriorizar como no suele ser habitual en él, su frustración durante los entrenamientos -que acabó en un paupérrimo decimotercer puesto-, fue capaz de ascender hasta el séptimo lugar.

A Quartararo y Dovizioso se podría decir que les "salvó la campana", aunque ahora las cuentas, a falta de cien puntos por disputarse, son todavía más "escuetas" y apretadas, apenas quince puntos entre los cuatro primeros clasificados.

En las citas que aun quedan por disputarse los resultados y las previsiones volverán a ser inciertas, pues cuando parece que hay un claro favorito en ese momento, la carrera se encarga de "dictar sentencia" en un sentido mucho menos esperado, sólo así se explica que haya ocho nombres propios distintos en la lista de vencedores en las diez carreras que se han disputado hasta el momento en la actual temporada.

Juan Antonio Lladós