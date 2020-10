Regulador británico advierte a Facebook sobre acuerdo con Giphy

(Bloomberg) -- El organismo de control de fusiones del Reino Unido advirtió a Facebook Inc. que podría ir más allá de obligar al gigante tecnológico a deshacer su compra de la plataforma de alojamiento de imágenes Giphy Inc. si el acuerdo se considera anticompetitivo.

Cuando se enfrentaron en la corte por la revisión del acuerdo de US$400 millones, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA por sus siglas en inglés) dijo que sería alguno de los activos o servicios de Facebook que podría necesitar vender “dado que Giphy ya no es completamente autónomo”. El regulador emitió la advertencia en una audiencia en un tribunal de Londres donde Facebook argumenta que las restricciones de la CMA eran irracionales y desproporcionadas.

En junio, Facebook tuvo que pausar su integración con Giphy después de que la CMA dijera que quería investigar si el acuerdo le daría a la red social demasiada información sobre las operaciones de sus rivales. La CMA aún debe decidir si abre una investigación formal de fusión. El regulador manifiesta cada vez más su preocupación sobre que los gigantes de Internet absorban a empresas más pequeñas. Su director ejecutivo, Andrea Coscelli, dijo la semana pasada que las empresas tecnológicas más grandes deberían afrontar el escrutinio para cualquier transacción, por pequeña que sea.

“Facebook pensó y sigue pensando que la CMA no tiene jurisdicción para revisar la fusión”, dijo Robert O’Donoghue, abogado de la empresa.

Facebook pagó cerca de US$400 millones por la biblioteca de videoclips e imágenes animadas conocidas como GIF que se pueden adjuntar a mensajes para expresar emociones. Si bien la mitad del negocio de Giphy involucraba a Facebook y sus aplicaciones, la compañía también brindaba el mismo servicio de búsqueda a competidores como iMessage de Apple Inc., Signal de Twitter Inc. y TikTok.

Facebook, con sede en Menlo Park, California, recibió un impulso después de que el juez Hodge Malek dijera que la orden inicial de la CMA puede ser demasiado amplia y necesitaría una revisión.

La compañía se queja de que la CMA se ha negado hasta ahora a flexibilizar los requisitos para garantizar que ella y Giphy permanezcan separados durante la investigación de la fusión.

Pero la CMA argumenta que Facebook no se ha comprometido lo suficiente para que las demandas se refinen.

Ha “retrasado sustancialmente” el progreso de la investigación, dijo Marie Demetriou, abogada del regulador.

En un comunicado, Facebook dijo que estaba “cooperando plenamente” con la CMA, pero cree que “la imposición por parte de la CMA de restricciones irracionales e innecesarias al negocio global de Facebook en espera de la investigación debe ser revisada por el tribunal”.

Nota Original:Facebook Warned by U.K. Watchdog in Court Clash Over Giphy Deal

