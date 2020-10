Raúl Jiménez impulsa al Wolves de rebote

EFE/EPA/MICHAEL REGAN

Redacción deportes, 19 oct (EFE).- Una acción del mexicano Raúl Jiménez, autor del único tanto del Wolves en el partido frente al Leeds United (0-1), impulsó a su equipo hacia el límite de las posiciones europeas de la Premier League.

El delantero del Wolves apareció casi al final del partido para marcar con un afortunado rebote su segundo gol esta temporada con el que desatascó una visita complicada ante el equipo de Marcelo Bielsa, que aspiraba a colocarse entre los tres primeros clasificados en el caso de conseguir una victoria.

Jiménez apareció en el minuto 70 para conectar un disparo desde fuera del área que rebotó en la cabeza de un defensor del Leeds y despistó al portero francés Illan Meslier, que no pudo evitar que el lanzamiento del internacional mexicano acabara en la red de su portería.

Su acierto fue el único de un choque con muchas ocasiones y en el que el entrenador del Wolves, Nuno Espírito Santo, dejó en el banquillo al español Adama Traoré, que sólo salió al campo en los últimos 25 minutos para reforzar el ataque de los Wanderers.

En el otro lado, Bielsa dio la titularidad a Rodrigo Moreno, la primera esta temporada en la Premier League. El técnico argentino, hasta el momento, sólo había utilizado al delantero español en las segundas partes de todas las jornadas. A excepción del choque de Copa que disputó ante el Hull, siempre había sido suplente.

Con ese guión, el choque comenzó con un tanto anulado al Leeds por fuera de juego de Patrick Bamford y continuó con otra ocasión de Rodrigo Moreno al filo del descanso que no fue gol gracias a una gran intervención de Rui Patricio.

En el segundo acto, los papeles cambiaron y el Wolves tomó los mandos y en esta ocasión fue el equipo de Nuno Espírito Santo al que anularon un gol por fuera de juego. Después, tuvo otra ocasión en las botas Daniel Podence y, finalmente, fue Raúl Jiménez, con un rebote afortunado, quien acertó en la portería del Leeds United.

En el otro partido que cerraba la quinta jornada, inmersos en la pelea de la zona baja de la clasificación, el West Brom y el Burnley empataron 0-0 y no consiguieron salir de la zona peligrosa. Sobre todo el Burnley, que acabó en la decimoctava posición, la última plaza de descenso, después de no conseguir sumar los tres puntos.

Y eso que dispuso de varias ocasiones a lo largo del choque. Sin embargo, en casi todas, el portero Sam Johnstone evitó la derrota del West Brom. Lo hizo ante un disparo de Ashley Barnes en la primera parte y frente a otro intento de Chris Wood, a quien desvió un remate desde dentro del área al larguero.

El West Brom también tuvo sus oportunidades, sobre todo en una sucesión de ocasiones a falta de media hora para el final. Lo intentaron Grady Diangana, Branislav Ivanovic y Darnell Furlong, pero chocaron con su mala puntería y con una gran intervención de Nick Pope. Al final, los dos porteros anularon a ambos equipos, que seguirán una jornada más mirando a las posiciones de abajo.