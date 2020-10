Presidenta Bolivia dice que socialista Luis Arce ganó elecciones

(Bloomberg) -- El candidato socialista Luis Arce ganó el domingo las elecciones de Bolivia, según la presidenta interina, Jeanine Áñez.

“Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia”, escribió Áñez en una publicación en Twitter.

A la 1 a.m., hora local, se habían escrutado los votos de menos de 10% de las mesas de votación y el principal rival de Arce, el expresidente Carlos Mesa, no se había dado por vencido. Áñez no se presentó como candidata.

Arce reclamó la victoria después de que una encuesta a boca de urna dada a conocer por los medios locales mostrara que obtuvo una aplastante victoria en primera ronda con 52,4% de los votos, frente al 31,5% de Mesa.

Para ganar en la primera vuelta, un candidato necesita sobre el 50% de los votos, o sobre el 40% de los votos más un margen de 10 puntos porcentuales sobre la segunda mayoría. Si nadie gana en la primera ronda, habrá una segunda vuelta el 29 de noviembre.

Si la victoria de Arce es confirmada por los resultados oficiales, significaría que el movimiento socialista de Bolivia recuperará el poder un año después de que su líder Evo Morales fuera derrocado y huyera del país en lo que ellos consideraron un golpe. Arce, economista educado en el Reino Unido, dijo a sus partidarios que Bolivia había recuperado su democracia.

La votación fue la primera desde la caótica elección del año pasado, que provocó violentos disturbios. Desde entonces, Bolivia ha estado dirigida por el Gobierno de transición no electo de Áñez, que Arce y sus partidarios consideran ilegítimo.

