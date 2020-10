Portaltic.-En busca del ecosistema perfecto para teletrabajar: así interactúan los equipos de Huawei para exprimir la productividad

03/04/2020 Función Huawei Share OneHop POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA HUAWEI



MADRID, 19 (Portaltic/EP)



Los límites entre el hogar y la oficina se han difuminado en los últimos meses debido al aumento del teletrabajo. La expansión de la pandemia ha forzado a tomar medidas de aislamiento y la tecnología se ha convertido en el principal aliado de las empresas y autónomos para poder mantener la actividad a flote.



En este contexto, los trabajadores buscan la manera de sacar el máximo partido a sus dispositivos en el espacio de trabajo. El ordenador, el móvil, la tableta o los cascos forman parte de esta nueva oficina y es importante que la tecnología se ponga al servicio de los trabajadores, facilitándoles el día a día en este nuevo entorno.



Los principales fabricantes han empezado a dar pasos en este sentido. Es el caso de Huawei, que centra su apuesta en un ecosistema interconectado que mejora la eficiencia y la comodidad de sus usuarios con nuevos productos, diseñados para ofrecer a los usuarios una experiencia conectada más cohesionada. "Las grandes experiencias de usuario se basan siempre en la innovación, pero nuestro viaje hacia esa innovación comienza y termina siempre con los consumidores", explica Richard Yu, director ejecutivo y CEO DE Huawei CBG.



EL ORDENADOR, EL NÚCLEO DEL TELETRABAJO



Al igual que en el día a día el móvil sigue siendo el rey, durante las jornadas de trabajo el ordenador -y, en concreto, su pantalla- pasan a ser el centro de operaciones. No es de extrañar que con el aumento del teletrabajo las ventas de estos dispositivos se hayan disparado. Huawei registró durante los meses de abril, mayo y junio, un incremento del 175 por ciento de las ventas de portátiles en España con respecto a los datos del mismo periodo del año anterior.



Para mejorar la experiencia de los usuarios ante esta nueva situación, Huawei muestra algunas de las funciones de su ecosistema que ayudan incrementar la productividad. Uno de los ejemplos más interesantes es el de Huawei Share OneHop, que permite de una forma muy sencilla trasladas la pantalla del móvil a la pantalla del ordenador y poder interactuar con ambas al mismo tiempo: contestando a un WhatsApp con el teclado, pasando archivos de un dispositivo a otro o incluso cogiendo una llamada para atenderla desde los auriculares inalámbricos.



"Como no hay nada más cómodo que tener todo tu contenido en la misma pantalla Huawei Share lleva la pantalla de tu 'smartphone' a la de tu PC incluso permitiéndote interactuar con sus aplicaciones y arrastrar archivos entre un equipo y otro. Porque crear un ecosistema es hacer la vida del usuario más fácil", afirma Manuel Carlos Teba, Product Marketing and Training Manager de la compañía.



LOS NUEVOS DISPOSITIVOS DE LA OFICINA INTELIGENTE



Entre las novedades de Huawei en este segmento está el MateBook X Pro, un ordenador portátil pensado para el uso personal y profesional. Su cuerpo metálico, sus 14,6 mm de espesor y 1,33 kg de peso, permiten llevarlo cómodamente durante todo el día. Además, tiene una pantalla táctil con resolución 3K y ultra FullView, que reduce los marcos al máximo consiguiendo una resolución pantalla-cuerpo de más del 90 por ciento y que, sumado a su sonido envolvente Dolby Atmos, permiten disfrutar de una experiencia totalmente inmersiva.



Este portátil cuenta con un procesador Intel Core i7 de 10a generación y los gráficos dedicados NVIDIA GeForce MX250, que permiten la multitarea, un procesamiento de imágenes mucho más rápido a la hora de trabajar con archivos pesados y las experiencias de juego más fluida para los momentos de ocio. "Además, su sorprendente cámara retráctil, escondida bajo una tecla y su botón de encendido con lector de huella digital ultrarrápido garantizan privacidad y comodidad", explica Teba.



Otro de los productos a tener en cuenta es la Matepad Pro, una tableta '2 en 1' con un diseño delgado y un peso de 492 gramos. Su pantalla con resolución 2K QHD cinematic permite al usuario disfrutar del contenido con colores vivos y gran calidad. Asimismo, posee la mayor ratio 'pantalla-cuerpo' de su segmento, acabando con molestos marcos que suelen reducir el espacio de trabajo.



Por último, en este nuevo ecosistema de teletrabajo se integran los Freebuds Pro, unos auriculares inalámbricos con un novedoso sistema de cancelación de ruido optimizado que se adapta al entorno del usuario, cambiando entre diferentes modos para ofrecer al usuario la mejor experiencia en todo momento, desde una cancelación total hasta una en la que, aunque el resto de ruidos sigan reducidos, pueda escuchar las voces que se dirijan a él.



"Ofrecen conexión dual para intercambiar entre dos dispositivos en tiempo real de forma sencilla y se vinculan con cualquier otro dispositivo inteligente del ecosistema Huawei con un solo toque", concluye Teba. De esta forma, los diferentes dispositivos de la compañía interactúan entre ellos haciendo más eficientes los procesos en esta nueva realidad en la que la tecnología va a jugar un papel clave.