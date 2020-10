Portaltic.-Algunos juegos cargarán más rápido en Xbox Series S que en Series X, según Phil Spencer

19/10/2020 Xbox Series S. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX



19 (Portaltic/EP)



La unidad de videojuegos de Microsoft ultima los preparativos para la llegada de su nueva generación de consolas Xbox Series S y X, y el jefe de Xbox, Phil Spencer, ha asegurado en una entrevista que la versión económica Series S cargará más rápido algunos videojuegos que Series X, que tiene más potencia gráfica.



Xbox Series S es la versión sin soporte de disco de la nueva generación de consolas de Microsoft, y aunque tiene un precio menor también reduce sustancialmente la potencia gráfica frente a la consola insignia Series X.



De esta manera, y entre otras diferencias, mientras Xbox Series X permite jugar a videojuegos en 4K, Series S se queda en los 1440p, y solo admite 4K mediante reescalado. La potencia gráfica de Series X es de 12,15 teraflops, frente a los 4 teraflops de Series S, que además tiene 20 unidades de cómputo (CU) frente a las 52 de Series X.



No obstante, en una entrevista con el portal Kotaku, Phil Spencer ha asegurado que pese a las diferencias entre ambas consolas, Xbox Series S cargará más rápido algunos videojuegos que su hermana mayor, Series X.



"Para ser honesto, Series S me ha sorprendido en términos de rendimiento", ha aseverado Spencer en relación a sus tiempos de carga y a sus ratios de fotogramas.



Aunque no ha especificado qué juegos cargarán más rápido en Series S, Spencer ha explicado que esta diferencia se debe a que esta consola carga gráficos en menor resolución que la más potente Series X.



Las nuevas consolas Xbox Series X y S se lanzarán en todo el mundo el próximo 10 de noviembre por un precio de 299 y 499 euros, respectivamente.