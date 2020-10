Olimpia y Delfín, un duelo por un caro billete a octavos de Libertadores

El entrenador de Olimpia, Daniel Garnero. EFE/ Ariel Ochoa/Archivo

Asunción, 19 oct (EFE).- Olimpia y Delfín se enfrentan este martes en Asunción en un decisivo duelo para subir al tren de los octavos de la Libertadores, una meta a la que también aspira el argentino Defensa y Justicia, que ese mismo día se batirá ante el ya clasificado Santos.

Los paraguayos están obligados a ganar para abrir la ventana hacía los octavos y al mismo esperar que Defensa y Justicia no se imponga a los brasileños, que juegan en casa.

No obstante, y de perder los argentinos, al Olimpia que dirige Daniel Garnero le es suficiente con un empate para avanzar en la máxima competición sudamericana.

Con una derrota ante Delfín, Olimpia se apearía del torneo.

Toda un ruleta que parte de la actual tabla del Grupo G: Santos, con 13 puntos, seguido de Defensa y Justicia (6), Olimpia (5) y Delfín (4).

Paraguayos y ecuatorianos se verán las caras en la cancha olimpista unos siete meses después de su primer enfrentamiento en esta fase de la Libertadores, antes del parón por el coronavirus.

Era también otro Olimpia, con aspiraciones a lograr su quinto título consecutivo en la liga paraguaya, que dejó escapar, y con la ilusión por llegar lo más alto a una Libertadores en las que lleva años sin brillar.

Los de Garnero vienen de empatar en su casa este fin de semana ante Nacional (1-1) en la primera jornada del Clausura, un debut que no ha dejado un buen sabor de boca entre los aficionados, ya decepcionados por el mediocre transitar del Decano en el recién terminado Apertura.

Para el choque del martes se espera una alineación agresiva por parte de Garnero, que en ataque tiene como bazas al veterano Roque Santa Cruz y a Néstor Camacho.

Al "cetáceo", que llegó este domingo a la capital paraguaya, tampoco le va mejor en el campeonato local, ya que perdió en Guayaquil ante Barcelona (1-0).

Para el partido contra Olimpia el técnico Miguel Ángel Zahzú emplearía como dupla atacante a Jairo Carreño y a Alejandro Villalba.

-Alineaciones probables:

Olimpia: Daniel Azcona;Iván Torres, Luis de la Cruz, Diego Polenta y Antolín Alcaraz; Sergio Otálvaro, Richard Ortiz, Jorge Recalde y Rodrigo Rojas; Roque Santa Cruz o Isidro Pitta, y Néstor Camacho.

Entrenador: Daniel Garnero

Delfín:Dennis Corozo; Agustín Ale, Jerry León, Roberto Luzurraga y Luis Cangá; Roberto Luzurraga, Segundo Portacarrero, Juan Diego Rojas y Julián Guevara; Jairo Carreño y Alejandro Villalba.

Entrenador:Miguel Ángel Zahzú

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Estadio: Manuel Ferreira. Asunción

Hora: 19.15 hora local (23.15 GMT).