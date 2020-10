19/10/2020 Nacho Palau, tras su reencuentro con Miguel Bosé en los juzgados: "Sólo quiero que estén juntos los hermanos". MADRID, 19 (CHANCE) Después de cinco horas en el interior de los Juzgados de Pozuelo de Alarcón en un cara a cara que ha sido de todo menos agradable, Miguel Bosé abandonaba el tribunal oculto en la parte trasera de una furgoneta con cristales tintados para evitar que ningún medio de comunicación pudiese captar su imagen. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Poco después, y visiblemente aliviado, ha sido el turno de Nacho Palau y, aunque parco en palabras, se ha mostrado simpático, amable y muy cerano con los numerosos medios de comunicación que esperabnan expectantes sus primeras declaraciones tras el esperado reencuentro que ha tenido con el cantante.



Al parecer, y pese a que el escultor valenciano no ha querido dar muchos detalles, el encuentro entre los que un día fueron pareja ha sido de lo más tenso y se prevé un proceso judicial largo. Nacho, con una media sonrisa, ha confirmado que Miguel "llevaba mascarilla" - no olvidemos la polémica que trajo su negacionismo con respecto a la mascarilla sanitaria para evitar la propagación del Covid - pero no ha querido explayarse más acerca del reencuentro con el artista.



Muy sincero, Palau ha confesado que "lo único que quiero es que estén juntos los hermanos y si es más cerquita mejor. Que los cuatro estén juntos y que se establezcan visitas"