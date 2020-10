Motagua y Marathón líderes del Apertura hondureño y Real España en picada

Jugadores del Marathón celebran un gol anotado al Platense hoy, domingo 18 de octubre de 2020, durante un partido por la jornada #5 del torneo de la Liga Nacional de Honduras, disputado en el Estadio Excelsior de Puerto Cortés (Honduras). EFE/Jose Valle

Tegucigalpa, 18 oct (EFE).- El Motagua y el Marathón están al frente de los dos grupos del torneo hondureño Apertura, gracias a sus triunfos en la quinta jornada que se disputó este domingo, en la que el Real España siguió en picada al sufrir una nueva derrota.

Dirigido por el argentino-hondureño Diego Vázquez, desde hace seis años, el Motagua, de visita, vapuleó por 3-0 al Real de Minas, que venía de cuatro empates consecutivos.

Por su compromiso contra el Comunicaciones de Guatemala, el jueves, por la Liga de la Concacaf, el Motagua salió en el primer tiempo con un cuadro plagado de suplentes, que no fue efectivo, pero al menos no le dio mayores libertades al Real de Minas.

En la segunda parte, Vázquez puso a jugar a sus principales figuras en el medio campo y el ataque, y las cosas cambiaron.

El argentino Gonzalo Klusener, Marco Tulio Vega y el paraguayo Roberto Moreira, convirtieron los tres goles que le dieron el triunfo al Motagua y su consolidación en el primer lugar del grupo del centro con trece puntos, escoltado por el Olimpia, con nueve.

La defensa y el portero del Real de Minas, Julani Archibald evitaron que la goleada del Motagua fuera mayor.

El Olimpia, con el argentino Pedro Troglio en el banquillo, le sacó provecho a la visita que le hizo al Real Sociedad, al que se impuso por 2-0, en una cancha que siempre resulta difícil para los rivales del equipo de casa.

Jerry Bengtson y el colombiano Yustin Arboleda le dieron el triunfo al Olimpia, ante un rival que la tiene muy difícil porque de cinco juegos ha perdido cuatro y empatado uno.

La de hoy ha sido la segunda victoria del Olimpia, el equipo de mayor afición y más títulos ganados en el fútbol hondureño.

El grupo de la zona norte lo comanda el Marathón, que dirige el argentino Héctor Vargas, merced al triunfo por 1-0, de visita, ante el Platense, que además perdió un invicto que le duró cuatro fechas.

El Marathón no supo aprovechar el dominio que ejerció sobre el Platense y las múltiples ocasiones que tuvo de anotar.

Al final, regresó a casa con el triunfo de 1-0, con gol anotado por el cubano Yaudel Lahera.

El triunfo dejó al Marathón como líder de su grupo con diez enteros, con el Vida al acecho, con ocho.

El Real España, que dirige el uruguayo Ramiro Martínez y uno de los cuatro mejores equipos de Honduras, se complicó en su grupo, de la zona norte, al caer por 0-3, de local, ante el Vida.

El equipo de Martínez ha caído al cuarto lugar de su grupo con cuatro puntos, cosecha de un triunfo, un empate y tres derrotas, dos de ellas por 3-0.

Luis Palma, José Colón y Carlos Meléndez anotaron los goles del Vida ante el Real España, que sigue sin encontrar la ruta del triunfo, pese a la buena plantilla de jugadores con que cuenta.

El modesto Vida sumo dos triunfos al hilo en la semana que cumplió 80 años de fundación.

En el último partido de la jornada, que fue de ida y vuelta, con mucha entrega de ambos clubes, el Honduras Progreso cayó en su cancha por 2-3 ante el Universidad Pedagógica.

Ambos equipos se fueron al descanso con la pizarra en cero, pero en el segundo tiempo los universitarios pegaron primero en piernas de Carlos Róchez, mientras que el Honduras Progreso puso el 1-1 por medio de Erick Andino.

La intensidad del juego no cesó y los universitarios, con un gol de cabeza de Víctor Moncada, puso el 2-1 a diez minutos de que finalizara el partido, mientras que Carlos Róchez hizo el tercero cuando estaba por expirar el tiempo reglamentario.

El Honduras Progreso no bajó su ritmo y en el primer minuto de los cinco agregados por el arbitro, descontó por medio de Yerson Gutiérrez.

El equipo anfitrión, que quedó último en su grupo con tres puntos, estuvo a punto de empatar el partido con otro par de jugadas de peligro, pero sus delanteros fallaron en los últimos metros.

Los universitarios saltaron al tercer lugar de su grupo con siete enteros.