Miguel Bosé consigue llegar sin ser visto al juicio que le enfrenta a Nacho Palau por la filiación de sus hijos

21/07/2020 Miguel Bosé ha entrado sin ser visto a su juicio con Nacho Palau



MADRID, 19 (CHANCE)



Con ocho meses de retraso, el juicio para dilucidar la doble filiación de los hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau ha llegado por fin. Una cita judicial largamente esperada para el escultor, que lucha porque Ivo, Telmo, Diego y Tadeo sean reconocidos como hermanos e hijos legales de ambos pese a que no compartan genes ni tengan los mismos apellidos.



Este reencuentro con el que fue su pareja durante 26 años ha afectado a Miguel Bosé más de lo que le gusta admitir. En los últimos meses hemos visto al cantante con un comportamiento algo errático y un estado de ánimo de lo más cambiante, protagonizando varios escándalos con sus extrañas teorías acerca del Covid-19.



Instalado en España desde el pasado mes de marzo con sus hijos Diego y Tadeo, el artista se ha negado desde su mediática ruptura con Nacho Palau - una relación que por otra parte nunca confirmó, extremadamente celoso con su vida privada - a llegar a ningún acuerdo privado para establecer la filiación de los niños que decidieron tener en común uando eran una pareja estable.



Por ello, el escultor ha decidido llevar a Bosé a los tribunales y que sea un juez el que decida acerca de la paternidad de los cuatro pequeños, los derechos que tienen los niños y las obligaciones de uno y del otro con respecto a Ivo, Telmo, Diego y Tadeo, que para Palau son hijos de ambos pese a que genéticamente no sea así ya que entre ellos existe una "filicación afectiva e intencional".



Sin embargo, Miguel Bosé ha preferido dar la callada por respuesta y no explicar cómo afronta este juicio. El cantante ha conseguido burlar a los medios de comunicación apostados a las puertas de los Juzgados de Pozuelo - donde ahora mismo está teniendo lugar la vista - y ha entrado sin ser captado por ninguna cámara. ¿Dará la cara tras el reencuentro con Nacho Palau?