Miedo a perder empleo acecha a mitad de trabajadores del mundo

(Bloomberg) -- Más de la mitad de los trabajadores de todo el mundo están preocupados por perder sus puestos de trabajo, según una encuesta que mide la inseguridad del mercado laboral provocada por la crisis del coronavirus.

La encuesta de 12.430 personas para el Foro Económico Mundial mostró que el 54% están “muy preocupados” o “algo preocupados” de que su empleo será terminado el próximo año. Los encuestados procedían de 27 países repartidos por todo el mundo, incluidas casi todas las economías del Grupo de los 20.

El informe destaca la angustia colectiva sobre los medios de vida que la crisis del coronavirus está generando, mientras un nuevo aumento de infecciones en Europa subraya la persistencia de la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo estimó el mes pasado que el daño causado fue equivalente a 500 millones de puestos de trabajo en el segundo trimestre.

Los rusos mostraron el malestar más profundo; 75% de los encuestados reveló preocupación por su empleo. En Alemania, por el contrario, el resultado equivalente fue solo de 26%.

La encuesta de Ipsos a adultos en edad laboral, realizada entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre, también preguntó si podían aprender y desarrollar habilidades para los trabajos del futuro de su empleador actual. España obtuvo la puntuación más alta, con el 86% de los encuestados que dijo que sí. Japón, Suecia y Rusia fueron los más bajos, con menos del 50% respondiendo que pueden aprender tales habilidades en el trabajo.

Nota Original:Fear of Job Loss Haunts Half of World’s Workers as Crisis Rages

©2020 Bloomberg L.P.