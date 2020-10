México.- López Obrador ordena suspender a los funcionarios vinculados al caso de narcotráfico del exministro Cienfuegos

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha ordenado suspender a los miembros del Ejército y al resto de funcionarios del Estado que hayan estado involucrados en el caso de narcotráfico por el que el exministro de defensa Salvador Cienfuegos (2012-2018) ha sido detenido el jueves en Estados Unidos.



"Quiero decir que, como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el Gobierno o en el Ministerio de Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades", ha dicho el presidente mexicano, quien ha insistido en que no se encubrirá a nadie, pues "ya pasó ese tiempo".



No obstante, López Obrador ha querido remarcar su confianza con las actuales autoridades de las Fuerzas Armadas, a las que considera instituciones fundamentales del Estado, y ha explicado que él mismo hizo "un análisis detallado (...) sobre la honorabilidad" del secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, y del ministro de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, antes de nombrarlos.



"Le tengo toda la confianza al actual secretario de Marina y al general Cresencio Sandoval. Hice un análisis detallado para tomar la decisión de nombrarlos, investigué sus antecedentes sobre la honorabilidad y los dos se caracterizan por ser incorruptibles", ha dicho López Obrador, informa el periódico mexicano 'Milenio'.



"Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal", ha dicho López Obrado en relación a los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2016).



El presidente mexicano ha recordado que la detención de Cienfuegos se da por motivos similares a la del secretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, apresado en diciembre de 2019 en Estados Unidos por varios delitos de narcotráfico, entre ellos el de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa.



"No podemos seguir con un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Imagínense la vergüenza, que detienen al que fue jefe de la Policía con Calderón y ahora al ministro de la Defensa del pasado Gobierno", ha recordado López Obrador, quien defiende, no obstante, esperar a que avancen las investigaciones.



El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Cienfuegos de proteger a una célula del conocido cártel de los Beltrán Leyva. De acuerdo con la acusación, durante el sexenio de Peña Nieto, el que fuera su ministro de Defensa habría estado recibiendo sobornos del cártel del H-2, dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez, a cambio de apoyar a dicha organización.



Se trata de la primera vez en la historia de México que un exministro de Defensa es detenido por su supuesta relación con grupos delictivos vinculados al narcotráfico, ya sea en territorio estadounidense o en suelo mexicano.