México.- López Obrador aboga por que si el exministro de Defensa Salvador Cienfuegos es culpable "se le castigue"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha abogado este lunes por que si el exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, detenido el jueves en Estados Unidos, es culpable de los cargos que se imputan, "se le castigue".



"Si el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue", ha señalado López Obrador durante su rueda de prensa diaria, recogida por 'Milenio', al tiempo que ha aseverado que "si hay más involucrados" y se prueba, también tendrán que recibir castigos.



De forma paralela, ha detallado que los funcionarios involucrados en la investigación contra Cienfuegos ya están retirados. "Son 14 meses de investigación y hay muchos de esos militares que ya están en retiro", ha dicho.



López Obrador ordenó el domingo suspender a los miembros del Ejército y al resto de funcionarios involucrados en el caso de narcotráfico de Cienfuegos.



Del mismo modo, ha trasladado que está previsto que este martes se conozca si el exministro tendrá que esperar su juicio en prisión o si, por el contrario, podrá salir bajo fianza.



Según el mandatario, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha argumentado que no puede obtener la libertad bajo fianza porque "podría escapar y porque tiene vínculos en México con gente poderosa".



También, ha reiterado que en México no hay ninguna investigación contra Cienfuegos en curso, aunque no ha descartado la posibilidad de iniciar una a partir de los resultados obtenidos por Estados Unidos.



"Se habla en la denuncia de que hay grabaciones, hay pruebas, lo mismo que en el caso de (el exsecretario de Seguridad Pública Genaro) García Luna, vamos a esperar cuáles son esas pruebas y a quiénes involucran y nosotros tenemos que proceder, que les quede claro, no vamos a dar protección".



Asimismo, ha asegurado que México pedirá a Estados Unidos las pruebas sobre el caso, que, según ha insistido, son numerosas. "Sí vamos a solicitar que nos permitan conocer sobre estas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas", ha dicho.



El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Cienfuegos de proteger a una célula del conocido Cártel de los Beltrán Leyva. De acuerdo con la acusación, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el que fuera su ministro de Defensa habría estado recibiendo sobornos del cártel del H-2, dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez, a cambio de apoyar a dicha organización.



Se trata de la primera vez en la historia de México que un exministro de Defensa es detenido por su supuesta relación con grupos delictivos vinculados al narcotráfico, ya sea en territorio estadounidense o en suelo mexicano.