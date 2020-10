19/10/2020 Mayka, Melodie y Patricia nos desvelan cómo se encuentran tras su paso por "La isla de las tentaciones". MADRID, 19 (CHANCE) "La isla de las tentaciones" ha sido una prueba de fuego que tan sólo la pareja de Patricia Guimerans y Alessandro Livi han superado. Mayka y Melodie terminaron sus respectivos noviazgos con Pablo y Christian durante la hoguera final del concurso, pero, si algo bueno se llevan del reality es la gran amistad que han forjado entre ellas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD MEDIASET



"La isla de las tentaciones" ha sido una prueba de fuego que tan sólo la pareja de Patricia Guimerans y Alessandro Livi han superado. Mayka y Melodie terminaron sus respectivos noviazgos con Pablo y Christian durante la hoguera final del concurso, pero, si algo bueno se llevan del reality es la gran amistad que han forjado entre ellas.



Así, mientras los telespectadores descubríamos qué había pasado con estas complicadas relaciones, Patricia, Melodie y Mayka disfrutaban de una divertida cena en un céntrico restaurante madrileño. Aunque por contrato todavía no pueden hablar de sus respectivos desenlaces amorosos, las atractivas jóvenes, que se han convertido en inseparables, nos han confesado que han sacado "un poco de todo" de su paso por el reality.



Sonrientes, y en tono de broma, tres de las "tentadas" en LIDLT 2 comentan que tienen el corazón "contento y lleno de alegría" y que "siempre" hay amor en él.



Pese a que ni Mayka ni Melodie nos desvelan si siguen con Óscar y Beltrán respectivamente, si confiesan que lo vivido en la isla ha sido "todo muy real. No hay nada montado". Y, sin dudarlo, y sobre si repetirían en el reality, aseguran que "nos hemos llevado experiencias buenas, dentro de lo malo siempre se saca algo bueno"



No te pierdas las primeras imágenes de Melodie, Mayka y Patricia tras su paso por La isla de las tentaciones.