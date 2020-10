Más de 40 millones de contagios en el mundo por coronavirus y nuevas restricciones en Europa

El mundo superó los 40 millones de contagios por coronavirus este lunes y en Europa, donde ya hay más de 250.000 muertos y la segunda ola de infecciones no cede, entraron en vigor nuevas restricciones, como un toque de queda nocturno en Bélgica o la obligación de usar mascarillas en lugares cerrados en Suiza.

En todo el mundo, se han contabilizado 40.000.234 contagios desde el surgimiento de la pandemia, según un balance de la AFP de este lunes. En la última semana hubo más de 2,5 millones de nuevas infecciones, una cifra inédita desde el inicio de la pandemia.

Más de la mitad de los casos se sitúan en Estados Unidos (8.154.935), India (7.550.273) y Brasil (5.235.344).

En todo el mundo hay más de 1,1 millones de muertos. Solo la semana pasada, en Europa murieron más de 8.000 personas por covid-19.

- "No podemos perder el tiempo" -

A partir de este lunes, los cafés y restaurantes de Bélgica permanecerán cerrados durante cuatro semanas para intentar frenar el aumento de contagios. El país, de 11,5 millones de habitantes, tiene 192.000 casos y más de 10.000 decesos y una de las mayores tasas de mortalidad por covid-19 del mundo: 90 fallecidos por cada 100.000 habitantes.

"No nos sentimos tenidos en cuenta y me duele el corazón (...) Ya no puedo más", decía Angelo Bussi, propietario de un restaurante en Bruselas el domingo por la noche, cuando recibía a sus últimos clientes. Los cierres van acompañados de un toque de queda entre la medianoche y las 05h00 de la mañana.

En Suiza, hasta ahora relativamente poco afectada, las infecciones aumentaron en un 146% la semana pasada y la mascarilla será obligatoria a partir de ahora en lugares públicos cerrados como aeropuertos o estaciones de tren. También se aplicarán nuevas restricciones, como la prohibición de reuniones públicas de más de 15 personas.

Italia también impuso restricciones a partir de este lunes en bares y restaurantes, actividades deportivas o ferias populares, muy abundantes en el país. "No podemos perder el tiempo", dijo el primer ministro Guiseppe Conte.

El país parecía haberse librado de la crudeza de la segunda ola de infecciones, pero desde principios de mes registra un alza importante de los contagios.

En Varsovia, el gran estadio nacional de fútbol se va a transformar en un hospital para enfermos de covid-19.

- Venezuela reabre sus playas -

En América Latina, la región del mundo más afectada por el coronavirus, con unas 380.000 muertes, Bolivia pudo celebrar elecciones presidenciales con relativa normalidad el domingo, igual que en México, donde hubo comicios en los estados de Hidalgo (centro) y Coahuila (noreste).

Por su parte Venezuela anunció que reabrirá sus playas y balnearios y sus hoteles, cerrados al público desde marzo. A partir del lunes, "en el campo de los sectores comerciales asociados al turismo (...) vamos a flexibilizar posadas y hoteles, playas y balnearios", señaló el presidente Nicolás Maduro.

En Australia, las autoridades empezaron a poner fin a un largo confinamiento y permitieron a los cinco millones de habitantes de Melbourne salir de sus casas durante más de dos horas al día por primera vez desde julio.

"No estoy haciendo lo que es popular, estoy haciendo lo que es seguro, porque no queremos volver a esto de nuevo", dijo Daniel Andrews, primer ministro del estado de Victoria, que incluye Melbourne.

En Israel, los ciudadanos ya pueden alejarse más de un kilómetro de sus casas y pudieron abrir jardines de infancia, playas y parques nacionales. Este lunes, se supo que Saeb Erekat, secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y una de las caras más conocidas en el extranjero por haber participado en múltiples negociaciones de paz, está en estado "crítico" tras haber contraído el coronavirus.

- Recuperación de la economía china -

En Arabia Saudita las restricciones también se flexibilizaron y los fieles pudieron volver al lugar más sagrado del islam, la Gran Mezquita de La Meca, por primera vez en siete meses.

En el frente económico, el crecimiento de China se aceleró en el tercer trimestre del año, cuando el PIB del país avanzó en un 4,9%, según datos oficiales publicados este lunes.

El gigante asiático es el primer país que consigue relanzar su actividad, gracias a "un confinamiento estricto, test de detección a gran escala y el seguimiento de los casos de contacto", dijo a la AFP el analista Ting Lu, del banco de inversiones Nomura.

Este lunes la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) consideró "crucial" que el plan de reactivación europeo, dotado de 750.000 millones de euros (881.000 millones de dólares), "sea un éxito" y se cumpla en los plazos previstos, porque si no se perderá una "oportunidad histórica" de cambiar las cosas y será difícil amortiguar el impacto económico de la pandemia el continente.

burs-pc/bl