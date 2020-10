Más brotes en Puerto Rico con un ministro contagiado y la gobernadora aislada

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 19 oct (EFE).- Los brotes de la covid-19 aumentan en Puerto Rico mientras el titular del Departamento de Salud, Lorenzo González, dio positivo y la propia gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, está en situación de aislamiento por haberse reunido recientemente con ese funcionario.

El Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (Smicrc) del Departamento de Salud informó este lunes a través de las redes sociales que fueron detectados 285 brotes de la covid-19 entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre.

Esa cifra supone 128 más si se compara con el informe anterior, cuando los brotes fueron 157.

Smicrc indicó que esos 285 brotes suponen la cuarta vez consecutiva en la que el Smicrc detecta un aumento de estos.

El municipio de Bayamón fue en ese periodo, con 61, el más afectado, seguido de Caguas con 57 y el área Metropolitana con 49.

Los 285 brotes afectaron a 58 municipios, mientras que otros 15 no reportaron casos.

Además, los municipios de Adjuntas, Aibonito, Cataño, San Germán y San Sebastián no proveyeron información sobre contagios.

Los municipios de San Juan y Morovis no participan en plan del, Smicrc, pero el Departamento de Salud da para el primero 5.661 casos y 340 para el segundo.

EL 64 % DE CASOS ASOCIADOS AL ENTORNO FAMILIAR

El Smicrc detalló que el 64 % de los brotes están asociados al entorno familiar de los contagiados, una pequeña reducción en comparación con el informe anterior que lo situaba en el 71 %.

El 17 % de los brotes tiene su origen en un escenario mixto, un 12 % en el trabajo, un 6% a entornos sociales y un 2 % por viajeros.

De la totalidad de 285 casos, un 66 % de los infectados mostraron síntomas.

El Smicrc destacó que continuará aumentando su cobertura de casos investigados.

Los casos positivos confirmados que han sido investigados por el Smicrc en el periodo referido en el estudio se elevan a 8.770.

La isla, desde que comenzó la pandemia ha registrado 29.138 casos confirmados y 768 muertes.

CONTAGIADO EL TITULAR DE SALUD

La covid-19 en Puerto Rico perdona a nadie, como muestra que el secretario del Departamento de Salud haya dado positivo y permanezca en aislamiento tras dar positivo a la covid-19.

La agencia que dirige informó este lunes de que el funcionario se mantiene en la dirección del departamento, aunque trabajando de forma remota en aislamiento desde su residencia.

González, según la agencia, mantiene un estado de Salud aceptable, aunque presenta los síntomas típicos del virus.

El funcionario permanecerá en aislamiento hasta que cumpla su período de cuarentena sin dejar de lado los trabajos que se realizan en el Departamento de Salud.

González anunció que dio positivo a la covid-19 la semana pasada después de haber viajado fuera de la isla, aunque no especificó el destino.

La gobernadora, tras conocerse el contagio de González, entró en periodo de cuarentena al haber estado reunidos justamente el día anterior.

La gobernadora informó entonces de que se sometió a una prueba de la covid-19 y dio negativo.

La jefa del Ejecutivo dio a conocer este lunes a través de un comunicado de que volvió a realizarse la prueba molecular de la covid-19 y que esta, de nuevo, dio negativo.

Señaló que, no obstante, para cumplir con el protocolo dictado por el Departamento de Salud, continuará trabajando de forma remota.

"Mis mejores deseos de recuperación del secretario de Salud y mi agradecimiento a todos los que me han llamado y escrito para saber cómo me encuentro. Me siento bien, sin síntomas, trabajando con medidas y proyectos para el bienestar de todo Puerto Rico", concluyó.

Salud informó este lunes para Puerto Rico, una isla de cerca de 3,2 millones de habitantes, que desde el inicio de la pandemia se han registrado 29.138 casos confirmados y 768 muertes.

En el informe de este lunes se reportaron dos muertes adicionales y 359 casos positivos confirmados más.

Además, el número de menores ingresados en intensivo por el coronavirus es de tres.

El número de personas hospitalizadas es de 327, los adultos en intensivo ascienden a 61 y los menores suben a 3.

Los adultos conectados a un respirador son 39 y los menores, dos.