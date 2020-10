24/12/2015 Marta Peñate hace balance de su paso por "La isla de las tentaciones". MADRID, 19 (CHANCE) "La isla de las tentaciones" ha llegado a su fin y, con el reality, la relación de Marta Peñate y su novio, Lester. La exgran hermana intenta recuperar una rutina en la que, a diferencia de los últimos 11 años de su vida, ya no está el que fuera su pareja y, espontánea y muy clara, hace balance de su paso por el concurso. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



"La isla de las tentaciones" ha llegado a su fin y, con el reality, la relación de Marta Peñate y su novio, Lester. La exgran hermana intenta recuperar una rutina en la que, a diferencia de los últimos 11 años de su vida, ya no está el que fuera su pareja y, espontánea y muy clara, hace balance de su paso por el concurso.



- CHANCE: ¿Cómo está siendo la vida real después del concurso?



- MARTA: Rara y más porque o puedes hablar ni decir nada, todo un poco raro.



- CH: ¿Qué has aprendido tú de esta experiencia en relación a Gran Hermano?



- MARTA: Que en uno no se pueden a prueba tus sentimientos y en otra sí, en una es tu personalidad y en otra te tocan el ámbito amoroso que eso ya te puede producir sensaciones más morbosa para el público.



- CH: Qué has aprendido de ti en el reality.



- MARTA: Que estoy 'puto loca', eso es lo que he aprendido.



- CH: Tu corazón cómo está Marta.



- MARTA: Pues mi corazón está.



- CH: ¿Qué ha pasado con Dani? Qué te ha aportado en tu vida personal.



- MARTA: Disfruté mucho con él, lo estoy disfrutando mucho con él por lo que se ve. Estoy disfrutando con él.



- CH: ¿Has aprendido algo de Lester que desconocías?



- MARTA: Muchas cosas pero bueno...



- CH: Se te ha criticado que no llorabas de verdad.



- MARTA: Yo lloro y río a la par, me da igual lo que digan, te lo juro. Que vayan a la Isla de las tentaciones y vean como es todo, que vean qué duro es y cómo se siente uno.



- CH: Nos sorprendió la información de que habías dejado todo por él, la casa, tus estudios. ¿Te arrepientes?



- MARTA: Hombre ya lo he dicho, sí, claro que sí. Eso ya lo he dicho dentro así que sí, claro.



- CH: ¿Crees que Patri puede ser para Lester?



- MARTA: No lo sé.



- CH: ¿Cómo definirías a Patri?



- MARTA: Bua, es que no quiero hablar de esa. Ella no tiene culpa de nada de lo que ha pasado pero...



- CH: ¿En qué punto de tu vida estás?



- MARTA: Estoy bien, más tranquila que en la isla. Tengo mi vida fuera de aquí.



- CH: En esa vida entra Lester, Dani...



- MARTA: Entro yo



- CH: Y Patri es el prototipo de Lester.



- MARTA: No lo sé, eso preguntárselo a él.



- CH: La Marta que hemos conocido en el concurso es igual que la vida real.



- MARTA: Hombre, es una Marta al límite.



- CH: ¿Cambiarías algo del concurso?



- MARTA: Sí, alguna cosa.



- CH: ¿Crees que has hecho daño a alguien?



- MARTA: A la familia.



- CH: ¿La familia de Lester te ha dicho algo?



- MARTA: No lo puedo decir.



- CH: ¿Conoces a la familia de Dani?



- MARTA: Adiós.