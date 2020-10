Lundin suspenderá mina de cobre de Chile ante nueva huelga

(Bloomberg) -- Lundin Mining Corp. planea suspender las operaciones de cobre en Chile después de no lograr un acuerdo salarial con trabajadores en un agitado período de negociaciones laborales en el principal país productor de cobre.

Miembros del sindicato AOS de la mina Candelaria rechazaron la última oferta de Lundin en reuniones que concluyeron el sábado, dijo la presidenta del sindicato, Evelyn Walter. Los 548 miembros iniciarán una huelga el martes a menos que la empresa haga otra oferta el lunes, el último día de mediación obligatoria. Unos 350 miembros de otro sindicato de Candelaria abandonaron sus herramientas el 8 de octubre, y grupos de personas bloquearon las carreteras de acceso.

“Dados los constantes bloqueos, los ataques a nuestro personal e instalaciones que ponen en riesgo la seguridad de nuestros trabajadores, cuestión que excede el marco de una movilización laboral, Candelaria tomó la determinación de suspender sus operaciones a partir del día 20 de octubre de 2020”, indicó el domingo la empresa con sede en Toronto.

Candelaria produjo 111.400 toneladas el año pasado, según muestran datos del Gobierno. Si bien esa es una fracción de la producción de las enormes minas chilenas propiedad de BHP Group y Codelco, el colapso de las conversaciones pone de relieve los riesgos de suministro en un país que representa una cuarta parte de la producción mundial. Este trimestre, minas con una producción anual de 2,8 millones de toneladas tienen negociaciones laborales que deben resolverse, según analistas de UBS.

El anuncio de detener operaciones se produce después de que la mina Escondida, de BHP, negociara con supervisores un acuerdo salarial para evitar una huelga en la mina de cobre más grande del mundo. Los futuros del cobre subieron el lunes por tercera vez en cuatro días.

Lundin compró en 2014 su participación de 80% en Candelaria a Freeport-McMoRan Inc. El complejo está compuesto por operaciones a cielo abierto y subterráneas.

Nota Original:Lundin to Halt Chile Copper Mine With Second Union to Strike (1)

©2020 Bloomberg L.P.