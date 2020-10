LISTA DEPORTES

Lunes 19 de octubre de 2020.

El editor en turno es Eric Núñez en Nueva York hasta las 2000 GMT. Después de esa hora, se hace cargo Alejandra Zúñiga en la Ciudad de México.

FÚTBOL

CAMPEONES-PANORAMA

GINEBRA - Mientras una segunda oleada de casos de coronavirus golpea a Europa, la Liga de Campeones tendrá a futbolistas de primer nivel trasladándose por todo el continente. Pero el máximo torneo de clubes del mundo tiene un plan alternativo para que su fase de grupos se complete, en caso de que la pandemia provoque retrasos. Por Graham Dunbar. 900 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

INGLATERRA-LIGA

SIN PROCEDENCIA - El gol del delantero mexicano Raul Jiménez a los 70 minutos le da a Wolverhampton la victoria 1-0 ante Leeds en la Liga Premier, escalando a la sexta plaza. 300 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

LIBERTADORES-PANORAMA

SIN PROCEDENCIA - La fase de grupos de la Copa Libertadores se reanuda tras un receso por el comienzo de las eliminatorias a la Copa Mundial y están en juego cinco plazas para completar el lote de participantes en octavos. Uno de los que busca su pase es el actual campeón de la Copa Sudamericana —Independiente del Valle— aunque las alarmas están encendidas en el plantel ecuatoriano debido a un brote de coronavirus en sus filas. 600 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

CAMPEONES-BARCELONA

BARCELONA - Pese a que retuvo a Lionel Messi, el Barcelona afronta la Liga de Campeones con expectativas moderadas. Después de una de sus peores temporadas en años, el club catalán no rebosa la confianza de previas ediciones. Messi y compañía fueron eliminados en los cuartos de final al perder 8-2 ante el Bayern Múnich. Los azulgranas se estrenan en la actual edición ante el club húngaro Ferencváros. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MAN UNITED-CAVANI

SIN PROCEDENCIA - Edinson Cavani sólo ha actualizado dos veces su cuenta de Twitter en los últimos 11 días. Se mostró antes sus 2,1 millones de seguidores en una máquina de correr y entrenándose en una cancha con sus nuevos compañeros del Manchester United. El delantero uruguayo hubiera querido debutar con el club inglés en la visita al Paris Saint-Germain, su ex club, por la Liga de Campeones. Cavani no pudo viajar a la capital de Francia al determinarse que aún no está a tono para jugar tras siete meses de inactividad. Por Steve Douglas. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BUNDESLIGA-VIRUS

BERLÍN - Varios jugadores se reincorporaron a sus clubes de la Bundesliga tras salir de Alemania para disputar partidos de selecciones y han traído consigo el coronavirus. Otros casos hacen temer que se ordene una nueva paralización del fútbol debido a una segunda oleada de COVID-19 en Alemania. Ciarán Fahey. 300 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BÉISBOL

SERIE MUNDIAL

ARLINGTON, Texas, EE.UU. - El duelo de la Serie Mundial de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay tiene la peculiaridad de enfrentar a los dos mejores de la temporada regular. Se trata de apenas la cuarta vez que los equipos con las mejores marcas de cada liga se miden por el campeonato desde que fueron reconfiguradas en tres divisiones. Por Ronald Blum. 1000 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BRAVOS-BALANCE

ATLANTA - Tras quedarse a una victoria de alcanzar la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta ven hacia el futuro y depositan su esperanza en los jóvenes abridores de su rotación. Los Bravos han ganado tres títulos consecutivos de la División Este de la Liga Nacional y, con una alineación que incluye a Freeman, el venezolano Ronald Acuña Jr. y Ozzie Albies, deberían regresar con fuerza la próxima temporada. Por Charles Odum. 600 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

NFL

CHIEFS-BILLS

ORCHARD PARK, Nueva York - En un duelo entre los dos mejores pasadores de la NFL, Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City visitan a Josh Allen y los Bills de Buffalo. Ambos tienen marca de 4-1. Por John Wawrow. 250 palabras. AP Fotos. Editores: en desarrollo.

