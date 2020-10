La Fed no ha decidido sobre una moneda digital, dice Powell

(Bloomberg) -- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central no ha tomado la decisión de emitir una moneda digital, y citó la necesidad de más trabajo y de una consulta pública “extensa” con las partes interesadas antes de hacerlo.

“Es más importante para Estados Unidos hacerlo bien que ser el primero”, dijo Powell el lunes en un panel organizado por el Fondo Monetario Internacional durante su reunión anual. “Estamos comprometidos a evaluar cuidadosamente y con consideración los costes y beneficios potenciales de una moneda digital de un banco central para la economía y el sistema de pagos de Estados Unidos. No hemos tomado la decisión de emitir una CBDC”.

Los funcionarios de la Fed se han desviado bruscamente de su enfoque previamente cauteloso sobre las monedas digitales, realizando un estudio a gran escala sobre si podrían ser adecuadas para EE.UU. No obstante, Powell dijo que alrededor del 80% de los bancos centrales de todo el mundo están explorando la idea.

“Hay varias formas en que una CBDC podría mejorar el sistema de pagos, y es principalmente esta área la que motiva nuestro interés”, dijo Powell.

El banco central anunció en agosto que estaba ampliando la experimentación con tecnologías relacionadas con las monedas digitales. Asimismo, la Fed de Boston está trabajando con investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts para desarrollar una hipotética moneda digital orientada al uso del banco central. Muchas de las cuestiones de política están sin resolver, pero esos esfuerzos son indicativos de la seriedad con que la Fed considera ahora el proyecto.

Los miembros de los bancos centrales de EE.UU. tardaron en aceptar la idea de una moneda digital, pero su interés aumentó después de que Facebook Inc. propusiera su propia unidad de intercambio para los usuarios. El dinero digital podría cambiar la forma en que funciona la política monetaria en la economía, así como acelerar un sistema de pago que sigue siendo lento y gravoso para los consumidores.

Los bancos centrales de Suecia, Canadá o China están estudiando si su dinero debería tener una contraparte digital. Suecia inició un proyecto de e-krona en 2017 y ha publicado dos informes sobre el tema. El Banco de Canadá ha lanzado un proyecto de investigación formal que se ha asociado con otras autoridades monetarias. El banco de Japón dijo a principios de este mes que su objetivo es iniciar experimentos de fase temprana el próximo año.

