Just Eat España anuncia un paquete de ayudas para los restaurantes de Cataluña y Melilla

MADRID, 19 (CHANCE)



Just Eat, la compañía líder del sector de comida a domicilio, ha anunciado hoy el lanzamiento de un paquete de ayudas para apoyar a los bares y restaurantes de Cataluña y Melilla durante el cierre obligatorio de los establecimientos decretado en estas regiones para tratar de frenar la pandemia. Las medidas de apoyo tienen como objetivo aliviar el impacto negativo que supondrá el cierre de los locales para un sector ya de por sí muy afectado por la crisis generada por el Covid-19 y que, a partir del viernes y durante 15 días, solo podrá servir comida para llevar o a domicilio.



Los beneficiarios de estas ayudas serán los restaurantes independientes y franquiciados de cadenas de restauración adheridos a Just Eat. El paquete de ayudas incluye: Un 25% de descuento en la comisión para todos los restaurantes adheridos a la plataforma que utilizan el servicio de repartidores de Just Eat. Además de la eliminación de las comisiones durante 15 días para todos los restaurantes, con su propio reparto o con reparto de Just Eat, que se adhieran por primera vez a la plataforma entre el 19 y el 31 de octubre de 2020.



Ambas medidas podrían extenderse en caso que las restricciones administrativas se prolonguen en el tiempo. La entrega de comida a domicilio jugará un papel determinante para el sector de la restauración en Cataluña y Melilla durante esta época de excepcionalidad, en la que los bares y restaurantes deberán cerrar sus locales y solo podrán servir comida para recogida o reparto a domicilio. Ante esta situación, Just Eat sigue apoyando al sector de la restauración, uno de los más afectados por el Covid-19 y, a su vez, de los más importantes en España.



Just Eat mantiene así su apuesta por apoyar al sector de la restauración en la difícil situación creada por la pandemia. Ya en marzo lanzó un paquete de ayudas para restaurantes independientes asociados a su plataforma por valor de 600.000 euros.