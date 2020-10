GRANOS-La sequedad del suelo impulsa el trigo a máximos desde diciembre 2014; soja sube

(Updates with closing prices, adds new analyst quote)

Por Mark Weinraub

CHICAGO, EEUU, 19 oct (Reuters) - Los futuros de trigo rojo de invierno de la Junta de Comercio de Chicago subieron el lunes, alcanzando sus máximos de los últimos seis años, debido a la preocupación por la sequía en las principales zonas de cultivo del mundo, dijeron los comerciantes.

* Pero las ganancias fueron limitadas ya que los inversores se mantuvieron al margen tras una subida de los precios de un 8,6% en lo que va de mes.

* "El mercado está tomando aire y viendo cuál será el próximo movimiento", dijo Dan Basse, presidente de AgResource Co en Chicago.

* Los futuros del maíz y la soja subieron por las expectativas alcistas de exportación, encogiéndose de hombros ante la presión de la actual cosecha estadounidense.

* El trigo rojo de invierno de la Junta de Comercio de Chicago para entregar en diciembre subió 1,75 centavos a 6,27 dólares por bushel. El contrato más activo alcanzó un máximo de 6,3675 dólares, el más alto desde el 24 de diciembre de 2014.

* Lluvias muy esperadas llegaron a partes de Rusia durante el fin de semana, pero se necesita más, dijo la consultora IKAR.

* Los futuros de maíz de en Chicago para diciembre subieron 3,75 centavos a 4,0525 dólares y la soja para noviembre ganó 4,25 centavos a 10,5425 dólares.

* Los agricultores brasileños habían sembrado el 7,9% del área estimada de soja hasta el 15 de octubre, el ritmo más lento en una década ya que la sequía hizo que la siembra fuera más arriesgada, dijo la consultora AgRural.

* El ministro de economía de Brasil dijo el fin de semana que el país suspendería los aranceles a las importaciones de maíz y soja de países fuera del bloque comercial Mercosur hasta principios del año próximo. (Reporte adicional de Michael Hogan en Hamburgo y Naveen Thukral en Singapur Editado en español por Javier López de Lérida)