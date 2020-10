Goliat anda herido

El entrenador del Barcelona, Sarunas Jasikevicius. EFE/Alejandro García/Archivo

Barcelona, 19 oct (EFE).- El Barça, herido tras la dolorosa derrota ante el TD Systems Baskonia (82-71), recibe este martes (19.00 horas) la visita del Acunsa Gipuzcoa Basket, un partido aplazado de la cuarta jornada de la Liga Endesa en el que Goliat intentará redimirse en el Palau Blaugrana ante un David de la zona baja de la clasificación.

"Inaceptable". Así calificó el técnico del equipo azulgrana, Sarunas Jasikevicius, el partido del pasado domingo en Vitoria, donde uno de los favoritos al título sumó la primera derrota del curso en la competición doméstica.

"Hemos dejado meter 63 puntos por errores propios, una cifra que no había visto en mi carrera como entrenador", lamentó el lituano, muy crítico con sus jugadores en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Ya avisó 'Saras', tras la victoria en la prórroga contra el Panathinaikos, que su equipo no andaba fino, especialmente en el aspecto mental. Y sus sospechas se confirmaron ante el Baskonia.

Al preparador del Barça no le valen la excusas. Ni las bajas de Mirotic y Claver, ni las molestias de Álex Abrines porque, según su libreto, cada partido debe ser una "final".

Así, este martes afronta su equipo otra 'final' ante un rival de la zona baja de la clasificación que solo ha sumado un triunfo en cuatro jornadas.

Será el primero de los tres partidos como local que el Barça afrontará esta semana, que espera también la visita del Real Madrid el próximo viernes en la Euroliga y del MoraBanc Andorra, el domingo en la Liga Endesa.

Todos los focos están puestos en el Clásico, pero antes necesita la escuadra catalana recobrar el pulso, especialmente en defensa, para ganar confianza con vistas al duelo contra el eterno rival. Un examen desigual ante un contendiente, el Acunsa Gipuzkoa Basket, que tiene muy poco que perder en el Palau.