Fútbol/Champions.- Rebrov: "Rara vez se da la opción de jugar ante el Barça y un buen resultado sería algo grande"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Ferencvaros, Sergey Rebrov, recordó que para un equipo como el húngaro "rara vez se da la oportunidad" de poder medirse a rivales de la talla del FC Barcelona, al que visitarán este martes en el Camp Nou en la Liga de Campeones, y ante el que sería "algo grande" sacar algo positivo, aunque sabe que el equipo de Ronald Koeman es de "un nivel diferente" a los que se han medido hasta llegar a la fase de grupos.



"Rara vez se da la oportunidad de jugar contra equipos como el Barcelona o la Juventus, y si pudiéramos obtener un buen resultado, sería algo grande y nos enorgullecería mucho", señaló Rebrov este lunes en la rueda de prensa previa del encuentro recogida por la web del club.



El exfutbolista tiene la experiencia de haber jugado contra el equipo culé en el torneo y en el Camp Nou. "No creo que estos recuerdos de mi carrera sean los más importantes ahora, pero la experiencia que adquirí podría ser buena", confesó.



"Este es el primer partido de la fase de grupos, por lo que todos pondrán todo en él, independientemente de si hay aficionados en el estadio y creo que ambos equipos lucharán con toda su fuerza", añadió Rebrov.



El técnico sabe que este partido contra el Barça es de "un nivel diferente" a los rivales que han tenido hasta ahora en las rondas previas. "Jugamos fuera y muchos de nuestros jugadores no tienen experiencia, así que creo que nos centraremos primero en el juego de nuestros rival y luego veremos como se van desarrollando las cosas", apuntó.



"No tengo una receta especial. El secreto es el trabajo duro porque sólo así puedes entrar en la fase de grupos de la Liga de Campeones y esto también será lo más importante en el partido, trabajar duro hasta el final. Además, creo que es muy importante que salgamos bien al campo porque puede ser un buen impulso para todo el partido", sentenció.