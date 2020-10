Fútbol/Champions.- El todopoderoso Bayern, muro a batir por el Atlético en el Grupo A

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Bayern Múnich, actual campeón y seguramente el equipo más en forma de Europa, será el gran rival del Atlético de Madrid en el Grupo B de la Liga de Campeones 2020-2021, donde los de Hansi Flick y los de Diego Pablo Simeone parten como favoritos ante el Salzburgo austriaco y el Lokomotive ruso.



Campeón invicto del torneo y hexacampeón en total de la competición, el actual 'rey' de la Bundesliga medirá desde el principio las aspiraciones europeas del Atlético, avalado por un fútbol arrollador que no ha encontrado excesiva oposición desde la llegada de Flick al banquillo.



Tras la destitución de Niko Kovac, el club germano apostó de forma interina por un técnico de la casa, que recuperó el demoledor juego del equipo bávaro que por fin acabó con su sequía de títulos. Desde su victoria en 2013, con triplete incluido, el Bayern ni siquiera había vuelto a jugar una final de Champions, en parte por culpa de los equipos españoles, pero acabó con esa mala racha, con demostración incluida sobre el FC Barcelona en cuartos (2-8).



Desde la llegada de Flick a inicios de noviembre de 2019, el Bayern sólo ha perdido tres partidos, más un empate ante el Leipzig, y logró acumular 32 partidos invicto hasta que le goleó el Hoffenheim días después de conquistar también la Supercopa de Europa ante el Sevilla (2-1), equipo que le puede enseñar el camino al Atlético.



El actual campeón es una auténtica máquina engrasada que a nivel ofensivo es muy poderosa gracias a los goles que le garantiza el que es en la actualidad el mejor '9' de Europa, el polaco Lewandowski, al que rodean arriba jugadores de muchos perfiles, aunque destaca el veterano Thomas Muller, siempre capaz de aportar en asistencias y goles, y que aparece cuando parece 'no estar'.



Además, Leroy Sané ha dejado el City para dar más fuerza al Bayern arriba junto a otro producto de la nueva hornada del fútbol alemán como Gnabry, con la vuelta también de Douglas Costa, mientras que en el medio, la marcha de Thiago Alcántara, ha sido compensada con la llegada del español Marc Roca, que lo tendrá complicado ante la dupla formada por el talento y polivalencia de Kimmich y la fuerza de Goretzka.



En la retaguardia es donde más 'debilidad' puede tener el Bayern, pese a tener a Neuer, otra vez a un gran nivel. De todos modos, parece faltarle un central que acompañe al reconvertido Alaba, con Sule y Boateng como opciones, mientras que en los lados están Pavard y la revelación Davies, que le cierra un paso a un exatlético como Lucas Hernandez, que se reencontrará con sus excompañeros con los que jugó ante su actual equipo en la fase de grupos de 2016-2017, con victoria por 1-0 en casa para cada uno, y en las victoriosas semifinales colchoneras del año anterior.



LA JUVENTUD DEL SALZBURGO



El campeón de la Bundesliga tiene un potencial mucho mayor que los otros dos rivales que completan el grupo, el Red Bull Salzburgo y el Lokomotive, que parecen estar un escalón por debajo del equipo alemán y el madrileño.



En principio, más competitivo parece ser un Salzburgo, el gran dominador actual de la Bundesliga del país, donde acumula los siete últimos títulos, y que repite presencia en la Liga de Campeones y que espera haber aprendido de su última experiencia.



El equipo centroeuropeo tuvo que codearse entonces con otro multicampeón de Europa como el Liverpool inglés y con el Nápoles italiano, ante los que no tuvo excesivas opciones, pese a arañar un empate al conjunto partenopeo. Fue tercero, pero demostró su poderío ofensivo con 16 goles anotados, más que sus dos rivales, aunque por entonces también contaba con el noruego Haaland.



El delantero ya no está en sus filas, al igual que otros de sus jugadores importantes como el japonés Minamino, nuevo jugador 'red', que han restado algo de potencial a un equipo que sigue apostando por la juventud con futbolistas que ganaron la Champions juvenil en 2017 como Daka, goleador junto a Koita, o Berisha, y donde también sobresale el centrocampista húngaro de 19 años Szoboszlai, al que ya parecen pretender equipos de la Premier.



Finalmente, el Lokomotive parece el conjunto de menor potencial y el Atlético ya le conoce bastante bien porque se cruzó con él en la fase de grupos de la pasada edición donde perdió ambos partidos ante los rojiblancos por 2-0.



Subcampeón de la Premier League en las dos últimas ediciones, sus dos últimos pasos por el máximo torneo continental han sido discretos, con sólo dos victorias en total y cinco derrotas en sus últimos cinco partidos para un equipo que tiene como mejor aval su mayor rodaje respecto al resto de rivales, pero al que le falta principalmente gol, aunque cuenta ahí con Smolov. El veterano Corluka, el exsevillista Krychowiak y Anton Miranchuk son algunas de sus piezas claves.