Fútbol/Champions.- El Inter, gran amenaza en el engañoso Grupo B del Real Madrid

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Inter de Milán italiano se perfila como la gran y principal amenaza del Real Madrid en el Grupo B de la Liga de Campeones 2020-2021, donde el conjunto madridista tampoco se puede despistar ante un equipo curtido como el Shakhtar Donetsk ucraniano y un rival del peligroso fútbol alemán como el Borussia Moenchengladbach.



Doce años después, dos campeones de Europa como el conjunto 'neroazzurro' y el madridista se volverán a ver las caras en el máximo torneo continental, un duelo que, en principio, enfrenta a los dos favoritos para pasar a los octavos de final.



En la edición de 1998-1999, con entonces Ronaldo Nazario en sus filas, el equipo lombardo ya le arrebató la primera plaza pese a que intercambiaron victorias: 2-0 para el Real Madrid, que defendía título, en el Pizjuán por el cierre del Bernabéu, y 3-1 en el Giuseppe Meazza.



Y ahora, los 'neroazzurri', último campeón europeo que ha dado la Serie A (2010), aspiran a lo mismo apoyados en un fuerte bloque bajo la batuta de Antonio Conte, con el que pretenden pasar la fase de grupos en la que se han quedado las dos últimas ediciones en las que se emparejaron con el FC Barelona.



El Inter, subcampeón italiano y triple campeón continental, no ha empezado del todo bien su torneo doméstico, dejándose puntos ante la Lazio (1-1) y, sobre todo, ante el Milan (1-2), pero cuenta con potencial para dar 'guerra', sobre todo a nivel ofensivo donde reside su mayor poderío con la pareja formada por el poderío de Romelu Lukaku y el talenton de Lautaro Martínez, que garantizan un gol que no posee tanto los de Zidane.



Conte ha instaurado su clásica defensa de tres centrales, con un solvente portero como Handanovic, y con el neerlandés De Vrij y el eslovaco Skrinniar como baluartes. En los carriles brillan por la derecha Achraf, exmadridista al que el Real Madrid prefirió dejar salir a cambio de una buena suma de dinero, mientras que por la izquierda el técnico tiene muchas alternativas como los reconvertidos Perisic y Ashley Young, o Kolarov.



En el medio, Conte se ha reforzado con más músculo con el exazulgrana Arturo Vidal para formar pareja con el croata Brozovic o el italiano Gagliardini, mientras que la calidad la pone en esa zona Barella, uno de los nuevos talentos del fútbol italiano. Jugadores como Erikssen o Alexis Sánchez completan una buena plantilla.



SIN 'CENICIENTAS'



Aunque con menos potencial teórico que el Inter, el Real Madrid tampoco podrá despistarse con los otros dos componentes del grupo, el Shakhtar Donetsk, un equipo ya acostumbrado a batirse con los mejores de Europa, y el Borussia Moenchengladbach, ambos con conquistas europeas en su palmarés.



El campeón ucraniano vuelve a estar en el camino del Real Madrid, con el que compartió fase de grupos en la campaña 2015-2016, que concluyó con la 'Undécima'. Entonces, con Rafa Benítez todavía de entrenador, el equipo madridista ganó los dos duelos: 4-0 en el Bernabéu y 3-4 en Lviv.



Por culpa de la guerra en la zona, el Shakhtar sigue sin poder usar el Donbass Arena y jugará en el Olímpico de la capital, donde el conjunto merengue conquistó por decimotercera y última vez la 'Champions'. Experto en el fútbol continental y campeón de la Copa de la UEFA en 2009, sigue apostando por su extensa 'tropa' de brasileños para intentar brillar en el máximo torneo continental.



El goleador Junior Moraes y Marlos, nacionalizados e internacionales con Ucrania, son referentes en el equipo del portugués Luis Castro, relevo de Paulo Fonseca, donde están también el irregular portero Pyatov, el mediocentro Stepanenko o un viejo conocido de la afición española como Konoplyanka.



Finalmente, el Borussia Moenchengladbach completa este Grupo B donde no existe una 'cenicienta' como tal. El equipo alemán, vinculado a una de las grandes noches europeas que vivió el Santiago Bernabéu, el 4-0 en la vuelta de los octavos de la Copa de la UEFA 85-86, volverá a cruzarse en Europa con los madridistas dispuesto a demostrar las armas que le hacen ser de los más atractivos en la Bundesliga.



El Gladbach, doble campeón de la Copa de la UEFA (1975 y 1979), que entrena Marco Rose es un equipo que añade un tinte ofensivo al clásico juego germano y su poderío físico. No cuenta con jugadores muy conocidos como antaño cuando en sus filas estuvieron Marc André ter-Stegen, Marco Reus o el hermano de Eden Hazard, Thorgan, pero sí con un buen bloque con el que el año pasado ya fue capaz de ganar uno de los dos partidos en Bundesliga al Bayern.



Atrás tiene a dos jugadores que se han podido ver hace poco con Suiza en el Alfredo Di Stéfano como el portero Sommer y el central Elvedi que forma una buena pareja con el alemán Ginter, mientras que el lateral zurdo argelino Bensaibini suele completar la zaga. En el medio, destaca Kramer, campeón del mundo con Alemania en 2014 y que perdió la memoria en la final contra Argentina tras un golpe con Garay, y arriba el veterano Stindl, flanqueado por la velocidad de Traoré y Marcus Thuram, hijo del excentral francés.