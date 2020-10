Fútbol/Champions.- Cristiano-Messi, esperado reencuentro que marca el Grupo G del Barcelona

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El reencuentro entre el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi es el principal foco de atención del Grupo G de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2020-2021, en el que la Juventus y el FC Barcelona parten como favoritos bajo sus nuevos proyectos.



El delantero de Madeira se marchó del fútbol español tras conquista su quinta 'Champions' con el Real Madrid y recaló en la Serie A y para comandar a la 'Vecchia Signora' en busca de esa ansiada Copa de Europa que tanto se le ha resistido y se le ha alejado algo más pese a la llegada del luso.



Cristiano Ronaldo y Messi, que libraron innumerables batallas individuales en España, se han vuelto a ver las caras desde el 6 de mayo de 2018 cuando Barça y Real Madrid empataron a dos goles en el Camp Nou y con ambos marcando un gol para su equipo.



Ahora, se deben reencontrar el 28 de octubre en Turín, siempre y cuando el '7' supere el coronavirus que le tiene apartado de los terrenos de juego desde el parón internacional. Si tiene el 'ok' médico, será la quinta vez que se midan en la Champions, con el United en las semifinales de 2007-2008 y la final de 2009, y con el Real Madrid, en las semifinales de 2010-2011. Sólo en la primera salió vencedor el portugués.



Con todo, a sus 35 años, Cristiano Ronaldo no ha perdido su voracidad goleadora y sigue siendo el referente de una Juventus que ha vuelto a cambiar de rumbo esta temporada, en busca de recuperar brillo en Europa, cayendo sorpresivamente tanto en 2019 en cuartos ante el pujante Ajax como el año pasado en octavos ante el Lyon.



Massimiliano Allegri, encargado de llevar al campeón italiano a las finales de 2015 y 2017, dejó el banquillo y el fichaje de Maurizio Sarri no tuvo el efecto deseado. El veterano técnico no pudo continuar pese a lograr el noveno 'Scudetto' seguido y la 'Juve' decidió apostar por el inexperto y joven Andrea Pirlo, exjugador del equipo turinés y cuyo carisma espera que le permita dar un salto de calidad.



La llegada de uno de los centrocampistas más talentososo del siglo es el cambio más significativo en una Juventus a la que ha costado, de momento, arrancar en su campeonato, con dos empates a domicilio ante Roma y Crotone. De momento, ha vuelto a la defensa de tres centrales donde Chiellini y Bonucci se mantienen, y donde tiene la baja de De Ligt, operado de un hombro y al que no se espera hasta noviembre.



El sueco Kulusevski y el colombiano Cuadrado son dos carrileros ofensivos, mientras que en el medio ha llegado Arthur Melo en el intercambio con el Barça con Pjanic, sensible baja en la medular juventina. El brasileño forma con el uruguayo Betancour y el galés Ramsey, mientras que arriba, junto a Cristiano, sigue Dybala.



Álvaro Morata y Federico Chiesa han sido los refuerzos ofensivos para una Juventus que perdió (3-1) la final de la Champions de 2015 ante el conjunto catalán, al que eliminó en cuartos al año siguiente y con el que compartió fase de grupos en la 2017-2018 donde cayó por 3-0 en el Camp Nou y empató sin goles en Turín.



DINAMO Y FERENCVAROS, CLASIFICADOS DESDE LA PREVIA



Los otros dos equipos de este Grupo G, el Dinamo Kiev ucraniano y el Ferencvaros húngaro, ambos clasificados desde las fases previas, se perfilan un escalón por debajo del equipo blaugrana y el 'bianconero', a los que no deberían pelear los dos primeros puestos.



El Dinamo retorna a la máxima competición continental cuatro años después con la esperanza de poder tutear a los dos favoritos con el aval del experto técnico rumano Mircea Lucescu, gran conocedor del fútbol del país tras su paso por el Shakhtar Donetsk.



El equipo de Kiev, semifinalista por última vez de la 'Champions' en 1999 con aquel recordado equipo liderado por Andriy Shevchenko y doble campeón de la Recopa (1975 y 1986), ha llegado a esta fase de grupos tras eliminar al AZ Alkmaar neerlandés y al Gent belga, y actualmente lidera su liga sin haber perdido todavía.



En un equipo sin grandes nombres conocidos y que ha perdido al español Fran Sol, fichado por el Tenerife, destacan el guardameta Bushchan y el centrocampista Tsygankov, claves en la victoria ante la selección española con sus paradas y su gol, y el uruguayo Carlos de Pena y el luxemburgués Gerson Rodrigues, su mejor baza ofensiva. Dinamo y Barça se vieron las caras por última vez en la fase de grupos de la campaña 2009-2010 con sendas victorias culés (2-1 y 2-0).



Finalmente, el Ferencvaros volverá a jugar la Liga de Campeones 25 años después de hacerlo por última vez y de nuevo se verá las caras con un equipo español tras hacerlo en aquella ocasión ante el Real Madrid, al que fue capaz de arañar un punto en casa (1-1).



El conjunto húngaro, campeón nacional los dos últimos años y subcampéon de la Recopa en 1975 precisamente ante el Dinamo Kiev, tuvo que pasar cuatro previas, tres a partido único, y fue capaz de dejar fuera a rivales de peso como el Celtic, al que eliminó en Glasgow (1-2), o el Dinamo Zagreb. Dirigidos por Sergei Rebrov, no tienen grandes estrellas y destacan el noruego Nguen, que ya lleva siete goles esta temporada, y el internacional ucraniano Zubkov.