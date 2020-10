Fichaje de Osama Vinladen por Unión Comercio peruano revoluciona las redes

Fotografía cedida que muestra un cartel del jugador Osama Vinladen en Lima. .EFE/ Comunicación Unión Comercio

Lima, 19 oct (EFE).- El fichaje de Osama Vinladen por el Unión Comercio peruano, el "poderoso de Moyobamba", ha revolucionado las redes sociales y colocado brevemente en el mapa a este equipo de la segunda división del país andino y vuelto a poner en evidencia el gusto nacional hacia los nombres estrafalarios.

El joven jugador de 18 años, un "volante creativo" según la descripción que de él hace su equipo, en cuyas categorías inferiores se formó, ya generó cierto revuelo hace unos años cuando fue convocado a la selección peruana sub-15, pero nada comparado con el flujo de memes y chistes fáciles que han surgido con el "fichaje bomba".

Osama Vinladen, de apellidos Jiménez López, y quien nació después de que el terrorista Osama Bin Laden y su grupo Al Qaeda derribaran las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, manifestó en declaraciones al canal América de la televisión peruana que en su momento pensó cambiar de nombre, si bien desistió porque ya se "acostumbró" y se siente "normal" con él.

El jugador apenas le da importancia a su nombre de pila y, también según declaró hace algunos años a varios medios, nunca llevó el tema a sus padres para preguntarle el porqué de la decisión de llamarlo como al líder terrorista.

Parece ser que Jiménez López no seguirá la costumbre y a su hijo pequeño le puso de nombre Santiago, algo "mas normal".

NOMBRES RAROS

El joven Osama no es el único peruano con un nombre llamativo, como se demostró a principios de este año en Yúngar, un pueblecito enclavado en el corazón de los Andes en donde Hitler, "el bueno", recuperó la alcaldía tras una controversia electoral que involucró a un opositor llamado Lenin.

Como es costumbre en la zona, y para perplejidad del mundo, el burgomaestre fue paseado a hombros por la población durante la madrugada electoral al grito de "Hitler, Hitler, Hitler".

"Yo particularmente no tengo nada de complejo de Hitler. Es como cualquier otro nombre. Para mí es como si mi nombre fuera Juan, Lucas o Sebastián", dijo el alcalde en una entrevista con Efe.

Desde el año 2019 está en trámite en el Congreso un proyecto de ley para evitar que los padres pongan a sus hijos nombres estrafalarios como marcas comerciales o enfermedades, lo que puede dañar la dignidad del recién nacido y dar lugar a situaciones de acoso y humillación.

PEOR QUE OSAMA

La iniciativa legislativa surgió tras conocerse que en Perú existen personas registradas con nombres tan singulares como "Pepsy", "Pringles" o "Entel", que aluden a marcas, así como "Alzehimer" o conceptos tan poco típicos para llamar a una persona como "Transfiguraciona" o "Circunscisión".

También son abundantes los nombres únicos de palabras anglófonas transcritas erróneamente como "Danyerous", "Awards", "Chucky o "Porky" y aquellos que rinden homenaje a personajes populares como "Peter Parker", "Tony Stark", "Depardieu", "Bo-derek" o "Clinnton".

La propuesta contempla la creación del "Registro de Nombres para la protección de la identidad y dignidad del recién nacido", que estaría a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), encargado de expender los DNI a los peruanos.

Este registro tendrá nombres en español e inglés y en cada una de las 48 lenguas indígenas de Perú, entre las que destacan el quechua, el aimara, el asháninka, el shipibo-konibo o el yine, entre otras.

El documento especifica que el funcionario del Reniec deberá informar a los padres en caso de que el nombre propuesto para el recién nacido no se encuentre dentro de este listado, pero accederá a inscribirlo de esa forma si los progenitores persisten en su idea.

MODAS

Lo que sí parece es que en los nombres en Perú, como en el resto del mundo, se siguen modas y tendencias globales, y así fue que en el año 2019 se registraron nombres como "Odebrecht", "Netflix", "Joker" y "Venezuela", siempre según los datos del Reniec.

Así, al menos un peruano lleva el nombre de la empresa constructora que lideró una red de corrupción que involucra a no menos de cuatro presidentes peruanos, mientras que dieciséis llevan el nombre del archivillano de los cómics de la editora DC.

Para mayor gloria, cincuenta peruanos tienen como nombre Thor (sólo dos son Loki), y veintitrés Hulk, mientras que tan solo hay un Spiderman.

En cualquier caso, el nombre favorito de los peruanos en 2019 fue Paolo, con 38.307 inscripciones, en honor probablemente al capitán de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero, seguido por Luis Miguel con 27.986 registros en alusión al célebre cantante mexicano que a inicios de este año visitó Lima.

Entre las niñas, el nombre preferido fue Keiko, con 4.265 inscripciones, en referencia a la lideresa opositora Keiko Fujimori, acusada de corrupción y en arresto domiciliario por el escándalo de corrupción de Odebrecht.